Boxen

vor 31 Min.

Ex-Weltmeister kämpft in Stadtbergen: „Alle wollen den Namen Krasniqi schlagen“

Robin Krasniqi freut sich auf den Kampf vor seiner Haustüre. Der in Gersthofen lebende Profi-Boxer steigt in der Stadtberger Sporthalle in den Ring.

Plus Der Ex-Box-Weltmeister im Halbschwergewicht, Robin Krasniqi, kämpft am 4. Mai vor den Toren Augsburgs. Es wird einer seiner letzten Kämpfe werden.

Von Oliver Reiser

Herr Krasniqi, Sie kämpfen Ihren nächsten Kampf quasi vor der Haustüre. Wie kam es dazu?

Robin Krasniqi: Ich habe überall geboxt und habe gesagt, ich muss da, wo ich wohne und lebe, in meiner neuen Heimat im Gersthofer Ortsteil Hirblingen, unbedingt auch einmal kämpfen. Dann haben wir uns umgesehen und in Stadtbergen die schöne Halle gefunden. In Augsburg ist es ja nicht ganz einfach, eine Location zu finden und etwas aufzubauen. Und ich will ja schließlich richtig Werbung für die Region machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen