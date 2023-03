Ski-Reporter Bernd Schmelzer: Er hat sie alle gehabt

Bernd Schmelzer ist der wohl bekannteste Ski-Reporter Deutschlands. Nun hat er ein Buch geschrieben: Ehrlich, humorvoll, überraschend.

Er kennt sie alle persönlich, die aktuellen und ehemaligen Stars des alpinen Ski-Rennsports. Angefangen von Martina Ertl und Maria Höfl-Riesch über Felix Neureuther über Thomas Dreßen bis hin zu Markus Wasmeier, Hermann Maier oder Alberto Tomba. Jetzt hat Bernd Schmelzer, Sportreporter bei der ARD, ein Buch über seine vielen Erlebnisse auf den Pisten und Hängen dieser Welt geschrieben. Schmelzer ist in Dortmund geboren und wuchs in Balderschwang im Allgäu auf. Da ist es fast logisch, dass der Skisport seine große Liebe wurde. Schmelzer hat den Sport zu seinem Beruf gemacht.

Nach dem Abitur studierte der Allgäuer Journalistik, Politikwissenschaften und Medienrecht in München. Zudem absolvierte er ein Volontariat bei der Allgäuer Zeitung und der Augsburger Allgemeinen.

Bernd Schmelzer besticht durch seinen Wortwitz

Seit dem Jahr 1987 arbeitet er als freier Mitarbeiter für den Bayerischen Rundfunk. Bernd Schmelzer genießt den Ruf eines Kultreporters, seine Beiträge sind fachlich kompetent, sein Markenzeichen ist der ihm eigene Wortwitz. „Ja, was macht er denn?“, lautet der Titel seines jetzt erschienenen Buches. 2010 wurde Bernd Schmelzer von Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern zum beliebtesten TV-Reporter der Olympischen Winterspiele in Vancouver gewählt. Schmelzers Popularität nahm jetzt noch zu, seit Felix Neureuther als Co-Kommentator an seiner Seite live von den Wettbewerben berichtet. Die beiden harmonieren prächtig, sie genießen ihren Job und ziehen sich gerne gegenseitig auf.

In seinem Buch lässt Bernd Schmelzer die Leserinnen und Leser nicht nur an seinen Kontakten zu Granden des Skisports teilhaben, sondern gewährt auch Einblicke hinter die Kulissen der Brettl-Raser. Er erzählt von seinem beruflichen Weg und den vielen Erlebnissen während Olympischer Spiele, Weltmeisterschaften und Weltcup-Rennen. Durch seine ehrliche Art gewann er das Vertrauen der Stars und durfte zahlreiche exklusive Reportagen für seinen Sender drehen, etwa über den „Herminator“, den Österreicher Hermann Maier. Er schreibt über ein „Feuerwerk der Emotionen“, das ihn in der Reporterkabine überfiel, als mit Thomas Dreßen erstmals seit 1979 ein Deutscher die Abfahrt auf der legendären Streif in Kitzbühel gewann. Schmelzer gelingt es, seinen Humor und die Lockerheit vom Mikrofon in das Buch zu übertragen.

Lesen Sie dazu auch