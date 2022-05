Das sind die Duelle im DFB-Pokal 2022/23

Am Sonntag wurden die Erstrundenpartien der DFB-Pokalsaison 2022/23 ausgelost. Gegen wen spielen die Bayern und mit wem bekommt es der FC Augsburg zu tun? Die Partien im Überblick.

Im Dortmunder Fußballmuseum zogen Ex-Profi Kevin Großkreutz und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth am Sonntagabend die Lose für die 1. Runde des DFB-Pokals. Fans und Fußballfreunde dürfen sich auf mehrere interessante Duelle freuen. Die brennendsten Fragen: Wer darf gegen Rekordmeister FC Bayern München spielen, mit wem bekommt es Vizemeister Borussia Dortmund zu tun und wie schwierig wird es für Pokalsieger RB Leipzig? Alle Duelle in der Übersicht.

Die erste Runde im DFB-Pokal wird vom 29. Juli bis zum 1. August gespielt. Eine Ausnahme gibt es allerdings. Da der Deutsche Meister FC Bayern München und der DFB-Pokalsieger RB Leipzig am 30. Juli um den Supercup spielen, finden ihre beiden Erstrunden-Partien erst am 30. beziehungsweise 31. August statt. Die zweite Runde ist für den 18. und 19. Oktober terminiert, die Achtelfinalspiele sollen Ende Januar und Anfang Februar stattfinden. Am 4. und 5. April folgt dann die Viertelfinalrunde. Nach den Halbfinalpartien am 2. und 3. Mai geht es am 3. Juni zum Finale ins Berliner Olympiastadion.

Bayern muss nach Köln, der FC Augsburg zur TuS Blau-Weiß Lohne

Bis dahin ist es für die Teams ein langer Weg, gerade für die Mannschaften aus den unteren Ligen. Aber der DFB-Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Der FC Bayern München startet nach dem schlechten Abschneiden im der Vorsaison bei Viktoria Köln. Borussia Dortmund muss zu Drittligist TSV 1860 München und Titelverteidiger RB Leipzig bekommt es mit Regionalligist Teutonia 05 Ottensen zu tun. Der FC Augsburg darf in Niedersachsen bei der TuS BW Lohne seine Pokalsaison beginnen. Das sind alle DFB-Pokal-Erstrundenpartien im Überblick:

BUNDESLIGA - 2. BUNDESLIGA

Jahn Regensburg - 1. FC Köln

- Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

- 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg

- 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt

BUNDESLIGA - 3. LIGA

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart

- SV 07 Elversberg - Bayer 04 Leverkusen

- TSV 1860 München - Borussia Dortmund

- Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05

- Viktoria Köln - FC Bayern München

BUNDESLIGA - REGIONALLIGA

Teutonia 05 Ottensen - RB Leipzig

05 - Viktoria Berlin - VfL Bochum

- Chemnitzer FC - Union Berlin

- SV Rödinghausen - TSG Hoffenheim

- TuS BW Lohne - FC Augsburg

- Energie Cottbus - Werder Bremen

- FC Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg

BUNDESLIGA - OBERLIGA

SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach

- Bremer SV - FC Schalke 04

2. BUNDESLIGA - 3. LIGA

FC Ingolstadt - SV Darmstadt 98

- Waldhof Mannheim - Holstein Kiel

- SpVgg Bayreuth - Hamburger SV

2. BUNDESLIGA - REGIONALLIGA

VfB Lübeck - Hansa Rostock

- BSV Rehden - SV Sandhausen

- FV Illertissen - 1. FC Heidenheim

- Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf

- SV Straelen - FC St. Pauli

- 2. BUNDESLIGA - OBERLIGA

FV Engers 07 - Arminia Bielefeld

07 - 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Nürnberg

- Schott Mainz - Hannover 96

- TSG Neustrelitz - Karlsruher SC

- Stuttgarter Kickers - Greuther Fürth

- FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn 07

(mit dpa)