Deutschland braucht Schützenhilfe: So kann das DFB-Team heute weiterkommen

Eine Pleite gegen Japan, ein Remis gegen Spanien. Das DFB-Team hat im letzten Gruppenspiel Chancen aufs Weiterkommen, ist jedoch auf Schützenhilfe angewiesen.

Es war ein Horrorszenario für den deutschen Fußball, welches zum WM-Auftakt in Katar zur Realität wurde. Eine 1:2-Pleite im ersten Spiel der WM 2022 gegen Japan. Durch die Niederlage stand die deutsche Nationalmannschaft schon nach einer Partie mit dem Rücken zur Wand. In der zweiten Partie konnte das DFB-Team gegen Titelfavorit Spanien allerdings eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen und immerhin ein 1:1 holen. Vor dem letzten Spieltag am Donnerstagabend ist die Konstellation in der Gruppe E dadurch an Spannung kaum zu überbieten.

WM 2022: Kann Deutschland aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen?

Spanien feierte beim ersten Auftritt in der Gruppe E einen 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica. Die Costa Ricaner konnten im zweiten Spiel allerdings einen überraschenden 1:0-Erfolg gegen Japan feiern. Nun ist in der Gruppe E alles offen und es darf am dritten und abschließenden Spieltag ordentlich gerechnet werden. Aus eigener Kraft kann Deutschland nicht weiterkommen. Wichtig zu wissen: Bei der WM 2022 entscheidet bei Punktgleichheit das Torverhältnis, nicht der direkte Vergleich. Derzeit ergibt sich in der Gruppe folgende Konstellation:

Spanien: 4 Punkte, 8:1 Tore Japan : 3 Punkte, 3:3 Tore Costa Rica : 3 Punkte, 1:7 Tore Deutschland : 1 Punkt, 2:3 Tore

Gruppe E: So kann Deutschland weiterkommen

Deutschland ist auf Schützenhilfe angewiesen, so ist vor dem letzten Spieltag in der Gruppe E sicher. Das DFB-Team trifft am Donnerstag, 1.12.2022, um 20.00 Uhr auf Costa Rica. Gleichzeitig stehen sich Spanien und Japan gegenüber. Folgende Konstellationen sind aus deutscher Sicht möglich:

Wenn Deutschland gegen Costa Rica verliert, ist das DFB-Team ausgeschieden.

ist das DFB-Team ausgeschieden. Wenn das DFB-Team gegen Costa Rica nicht über ein Remis hinauskommt, muss es ebenfalls die Heimreise antreten.

muss es ebenfalls die Heimreise antreten. Holt Deutschland gegen Costa Rica einen Sieg und verliert Japan zeitgleich gegen Spanien , erreicht das DFB-Team das Achtelfinale der WM 2022.

, erreicht das DFB-Team das Achtelfinale der WM 2022. Bei einem deutschen Sieg und einem Remis zwischen Spanien und Japan kommt es auf die Tordifferenz von Deutschland und Japan an. Gewinnt das DFB-Team mit mindestens zwei Toren unterschied, ist das Ticket für die K.o.-Runde gebucht. Die Tordifferenz von Costa Rica ist die schwächste.

kommt es auf die Tordifferenz von und an. Gewinnt das DFB-Team mit mindestens zwei Toren unterschied, ist das Ticket für die K.o.-Runde gebucht. Die Tordifferenz von ist die schwächste. Gewinnen Deutschland und Japan in den Parallelspielen, scheidet das DFB-Team wie 2018 bereits in der Gruppenphase aus.

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.

