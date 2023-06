Oliver Glasner und Frankfurt: Wenn aus Eintracht Zwietracht wird

Eintracht Frankfurt schien in Oliver Glasner den perfekten Trainer gefunden zu haben. Doch trotz sportlicher Erfolge steht nach der Saison die Trennung.

Wie es in der Liebe manchmal eben so ist. Plötzlich ist sie weg und keiner weiß, warum denn eigentlich. So in etwa ist es in der einstmals inniglichen Beziehung zwischen Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner, 48, gelaufen. Bundesliga-Klub und Trainer fanden 2021 zusammen. Gleich in der ersten Saison gewann die Mannschaft unter glasnerscher Anleitung die Europa League. In der zweiten zog sie ins Achtelfinale der Champions League ein und steht an diesem Samstag im DFB-Pokalfinale.

Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal: Und trotzdem keine Zukunft für Glasner

Keine schlechte Bilanz. Und doch trennen sich die Wege nach dem Wochenende. Das hat wohl auch mit dem bisweilen cholerischen Auftreten des Trainers zu tun. Der Umgang mit Niederlagen will gelernt sein.

Glasner hatte seine Emotionen auf Pressekonferenzen nicht immer unter Kontrolle und neigte zu Wutausbrüchen, wenn kritische Fragen aufkamen. Das kann mitunter sympathisch sein, was die Klub-Bosse der Eintracht aber ganz offenbar nicht so empfanden. Sie fürchteten vielmehr einen Imageschaden und verfügten im Mai die Trennung trotz eines laufenden Vertrags.

Lebensbedrohliche Situationen: Oliver Glasner hat eine schwierige Vergangenheit

Mit Blick in Glasners Vergangenheit ist es durchaus erstaunlich, dass er nicht gelassener durchs Leben geht. Immerhin überstand er schon eine lebensbedrohliche Situation. 2011 hatte sich der Österreicher, der damals für den SV Ried spielte, eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Trotzdem blieb er im Kader, reiste mit der Mannschaft zum nächsten Gegner nach Kopenhagen und brach dort im Training zusammen.

Die Ärzte diagnostizierten ein Hämatom im Gehirn. Glasners Gattin Bettina, mit der er drei Kinder hat, gab telefonisch ihr Einverständnis zu einer Not-Operation, da er selbst nicht mehr ansprechbar war. Der Eingriff war erfolgreich, Glasner überstand die dramatischen Stunden ohne bleibende Schäden.

Lesen Sie dazu auch

Wo zieht es Oliver Glasner hin? Borussia Mönchengladbach?

Aber auch beruflich dürfte die Entlassung in Frankfurt keine bleibenden Schäden hinterlassen, zu erfolgreich war er dort. Doch noch ist unklar, wo es Glasner hinzieht.

Angeblich hat Borussia Mönchengladbach Interesse. Dort wurde am Freitag der bisherige Trainer Daniel Farke entlassen. Die Liebe zwischen Klub und Trainer ist eben selten langlebig.