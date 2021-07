Jesse Graham wird ein Panther: Königstransfer für die AEV-Abwehr

Plus Jesse Graham ist der dritte Importspieler in der Verteidigung. Der 27-jährige Kanadier hat Europa-Erfahrung und soll eine tragende Rolle im Überzahlspiel einnehmen.

Die Panther kehren offensichtlich zu ihrer bewährten 1-3-5-Aufteilung zurück. Nein, das hat nichts mit einer Dreierkette im Fußball zu tun, sondern ist der Schlüssel für die Ausländerpositionen. Neben einem Torwart (Olivier Roy) und fünf Stürmern (Drew LeBlanc, Adam Payerl, Colin Campbell, Brad McClure , eine offene Position) werden wieder drei Importspieler in der Abwehr stehen. Neben den bekannten Stützen Brady Lamb und Scott Valentine verpflichtete der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga nun Jesse Graham als Königstransfer in der Verteidigung.