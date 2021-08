Niederlage nebensächlich: Chad Nehring ist froh über Rückkehr in sein altes Leben

Plus Die Augsburger Panther verloren das Dolomitencup-Finale. Trotzdem: Nach eineinhalb Jahren Pause genoss der 34-jährig AEV-Spieler sein Comeback auf dem Eis.

Nicht nur die Panther, auch ihr Trainer Mark Pederson mussten in den Partien des Dolomitencups kräftig schwitzen. Das lag nicht an den schwülwarmen 34 Grad, die im Bozener Talkessel Sauna-Gefühl aufkommen ließen. Innerhalb der Würth-Arena ließ es sich wie einem wohl temperierten Kühlschrank gut aushalten. Doch Pederson arbeitete hinter der Bande, gestikulierte, erklärte und korrigierte. Der EHC Biel forderte alle Augsburger auf das Höchste und besiegte den AEV im Finale des Dolomitencups mit 2:0.