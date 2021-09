Panther-Neuzugang Jesse Graham: Der Schnellmacher

Plus Neuzugang Jesse Graham ist zwar Verteidiger, spielt aber in den Planungen vor allem für die Offensive eine große Rolle. Ein vergleichbarer Spielertyp hat zuletzt gefehlt.

Wer Jesse Graham auf der Straße trifft, würde wohl nicht sofort darauf tippen, einem Eishockey-Profi gegenüberzustehen. Und schon gar nicht einem Verteidiger. Denn zu deren Jobprofil gehört normalerweise auch ein stattlicher Körperbau. Das eine oder andere Kilo Muskelmasse ist durchaus von Vorteil, wenn es darum geht, die gegnerischen Stürmer aus dem Gefahrenbereich vor dem eigenen Tor zu räumen. Der langjährige Panther-Verteidiger Brady Lamb beispielsweise bringt bei einer Körpergröße von 1,85 Metern stabile 105 Kilo auf die Wage. Graham dagegen ist drei Zentimeter kleiner und 25 Kilo leichter als sein neuer Mannschaftskollege.