Augsburger Panther liefern den Eisbären großen Kampf - und verlieren dennoch

Nach dem Match ist klar, der AEV ist in dieser Saison nach den sportlichen Leistungen dort angekommen, wo er hingehört. Auf einem Platz 10 der auf nicht weniger oder mehr hoffen lässt, als zwei trostlose Pre-PO-Spiele.



So wie das 1:0 für den AEV gefallen ist, will kein Eishockeyfan gewinnen. Diese Nummer, als in 4 gegen 3 ein Berliner offensichtlich verletzt zu Boden ging, war mehr als unansehnlich. Für das Tor habe ich mich auf der Tribüne geschämt.

Als sich die Schiedsrichter nach 40 Minuten zu beruhigen begannen, machte Berlin in einem harten Kampf die entscheidenden Tore und gewannen damit zu Recht.

Für mich ist der Rest der Saison qualifiziertes Auslaufen. Das Heute war der sportliche Offenbarungseid der Saison. Da ist Nichts, das darauf hoffen lässt, dass sportlich das Viertelfinale erreicht wird.

