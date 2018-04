vor 40 Min.

Augsburger Panther verpflichten John Rogl Augsburger Panther

Die Augsburger Panther melden den nächsten Neuzugang. Der junge Verteidiger John Rogl kommt aus Kassel.

Mit der Verpflichtung von John Rogl haben die Augsburger Panther bereits sieben Abwehrspieler für die neue Spielzeit unter Vertrag. Der ehemalige Nachwuchsnationalspieler unterzeichnete einen Einjahresvertrag, schreiben die Panther in einer Pressemitteilung.

John Rogl absolvierte in der abgelaufenen Saison sechs Partien für die Adler Mannheim in der DEL. Überwiegend wurde der gebürtige Landshuter, der auch aus dem Landshuter Nachwuchs stammt, per Förderlizenz für die Kassel Huskies in der DEL2 eingesetzt. In 52 Spielen für die Hessen verbuchte der 195 cm große und 97 kg schwere Linksschütze einen Treffer, zehn Vorlagen und 20 Strafminuten. Seine ersten DEL-Spiele bestritt Rogl in der Saison 2015/2016 für München, wo er mit drei Einsätzen in den Playoffs 2016 am Ende auch zum Meisterteam gehörte.

„Ich bin sehr glücklich, dass mir die Panther die Chance geben, wieder verstärkt in der DEL Fuß zu fassen. Die viele Eiszeit in Kassel hat mir gutgetan, nun möchte ich mich in Augsburg mit guten Leistungen im Training sowie im Spiel für einen Stammplatz empfehlen“, wird John Rogl in der Pressemitteilung zitiert.

Panther-Trainer sieht "großes Potential" in John Rogl

Panther-Trainer Mike Stewart sagt über den Neuzugang: „John Rogl ist mit seinen 21 Jahren ein sehr junger Verteidiger. Er besitzt zweifelsohne großes Potential. Das hat er in der DEL bereits angedeutet. Nun wollen wir ihm dabei helfen, sich zu einem Top-6-Defender in einem DEL-Team zu entwickeln und so den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem talentierten und ehrgeizigen jungen Spieler wie John.“ (AZ)

Themen Folgen