Augsburger Panther verpflichten Kanadier Brad McClure

Nach dem überraschenden Saisonaus für Mittelstürmer Lambacher reagieren die Panther und holen Verstärkung aus Florida. Der Stürmer erhält einen Vertrag für zwei Monate.

Von Milan Sako

Die letzten Stunden des Transferfensters nutzten die Augsburger Panther für eine Neuverpflichtung. Stürmer Brad McClure kommt von den Florida Everglades zum Klub der Deutschen Eishockey-Liga. Der 27-Jährige, der sowohl Rechtsaußen wie auch auf der Mittelstürmer-Position spielen kann, verstärkt die Mannschaft im Kampf um die Play-off-Plätze. Die Panther reagieren damit auch auf das Saisonaus für Alex Lambacher, der an der Hüfte operiert werden muss.

Brad McClure verbrachte College-Zeit mit Trainer-Sohn Parker Tuomie

Seit 2018 absolvierte der 1,80 Meter große und 84 Kilogramm schwere McClure 79 Spiele (14 Tore und zehn Assists) für die Texas Stars in der American Hockey League. In der East Coast Hockey League bestritt McClure für Florida und Idaho in seiner noch jungen Profikarriere zudem 57 Spiele. Trainer Tray Tuomie hat den Werdegang des Neuzugangs, der auch mit Tuomie Sohn Parker (jetzt Eisbären Berlin) zusammen spielte, verfolgt. „Trotz seiner 27 Jahre ist er erst in seiner dritten Saison als Profi und will sich bei uns nun für ein längeres Engagement in Europa beweisen“, sagt der AEV-Coach. McClure wird nach dem Ablauf seiner häuslichen Quarantäne und zwei weiteren negativen Corona-Tests zur Mannschaft stoßen. Er erhält einen Vertrag für die kommenden zwei Monate.

Lambacher konnte seit Wochen nur unter Schmerzen spielen. Die Mannschaftsärzte haben zusammen mit dem Angreifer nun entschieden, die notwendige Operation nicht mehr länger hinauszuzögern. Für den italienischen Nationalstürmer bedeutet es das vorzeitige Saisonaus.

Kein Einsatz im Panther-Spiel gegen Straubing

Als Mittelstürmer der vierten Reihe wird Lambacher vermisst, wie Trainer Tray Tuomie sagt: „Lambacher hat dieses Jahr einen großen Sprung nach vorne gemacht und war als Center der vierten Formation wichtig für unser Team. Leider ist die Entscheidung für eine sofortige Operation aus medizinischer Sicht alternativlos.“ Doch die sportliche Leitung mit Hauptgesellschafter Lothar Sigl und Trainer Tuomie konnte schnell nachbessern. Für das Auswärtsspiel der Panther am Mittwoch in Straubing (20.30 Uhr/live in Magentasport) kommt ein Einsatz von McClure noch nicht in Frage.

