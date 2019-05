vor 30 Min.

Der Sniper bleibt! Matt Fraser verlängert Vertrag bei den Panthern

Die Augsburger Panther halten ihre erfolgreiche Mannschaft zusammen. Jetzt hat auch der Torjäger Matt Fraser seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

Von Andreas Kornes

Die erfolgreiche Mannschaft der Augsburger Panther wird auch in der kommenden Saison nahezu unverändert zusammen bleiben. 18 Spieler haben bereits einen neuen Vertrag unterschrieben. Die Nummer 19 gaben die Panthern am Freitagvormittag bekannt: Die Arbeitspapiere von Matt Fraser wurden um ein Jahr verlängert.

Der DEL-Klub hatte den Torjäger im vergangenen Frühjahr vom Dornbirner EC nach Deutschland geholt. In Österreich hatte er mit 27 Toren in 51 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. In Augsburg hatte er zunächst Anlaufschwierigkeiten und musste sich erst an das System der Panther und die Spielweise in der DEL gewöhnen.

Scorer Matt Fraser bleibt ein Augsburger Panther

In der zweiten Saisonhälfte kam der Kanadier dann richtig ins Rollen. Nach der Hauptrunde belegte er mit 18 Treffern Platz zwei in der teaminternen Torjägerwertung. Bemerkenswert war vor allem die Effizienz des Scharfschützen, den sein Ex-Trainer Mike Stewart gerne als „Sniper“ bezeichnete: 14,5 Prozent seiner 124 Schüsse fanden den Weg ins Tor, was der Panther-Bestwert der Spielzeit 2018/19 ist. Mit insgesamt 34 Punkten in 52 Spielen wurde der 1,91 Meter große und 89 Kilo schwere Linksschütze hinter Matt White und Drew LeBlanc drittbester Scorer im Team. In 14 Playoff-Spielen ließ Fraser weitere drei Tore und drei Assists folgen.

„Matt Fraser ist nicht nur offensiv von großer Bedeutung für unsere Mannschaft, er macht auch die sprichwörtlich kleinen Dinge richtig. Er spielt in der Defensive sehr verantwortungsbewusst und bringt seine Qualitäten so an beiden Enden des Eises ein. Matt ist ein absoluter Teamspieler und Vorzeigeprofi“, wird der neue Panther-Cheftrainer Tray Tuomie in einer Pressemitteilung zitiert.

Fraser selbst sagt: „Nach je nur einer Saison in Schweden und Österreich freue ich mich, dass ich in Augsburg im Herbst in meine zweite DEL-Saison starten kann. Die Panther sind eine Top-Organisation, mit der ich auch kommendes Jahr wieder Erfolg haben möchte. Das Gesicht unseres Teams wird sich nur geringfügig ändern, das wollen wir 2019/20 zu einem Vorteil für uns machen und in der DEL wie auch der CHL eine gute Rolle spielen.“

20 Bilder Augsburger Panther: Der AEV-Kader für die Saison 2019/20 Bild: Ulrich Wagner

Themen Folgen