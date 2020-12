vor 26 Min.

Die Nummer 2 bleibt der Chef: Brady Lamb ist weiterhin AEV-Kapitän

Brady Lamb wird auch in der neuen Saison das Trikot mit dem C tragen. Was der Abwehrchef der Augsburger Panther selbst dazu sagt.

Die Nummer 2 der Augsburger Panther ist auch weiterhin die Nummer 1: Brady Lamb bleibt Spielführer der Mannschaft. Das Amt hatte der Kanadier zum Ende der vergangenen Saison vom damaligen Amtsinhaber Steffen Tölzer übernommen.

Beim ersten Testspiel gegen die Straubing Tigers führte er seine Augsburger Panther bereits wieder als Kapitän aufs Eis, nun hat das Trainerteam um Coach Tray Tuomie endgültig entschieden, dass sich daran in der Saison 2020/21 nichts ändern wird. Brady Lamb wird weiterhin das „C“ auf der Brust tragen.

Brady Lamb spielt seit sieben Jahren bei den Augsburger Panthern

Lamb wird in einer Stellungnahme des DEL-Klubs wie folgt zitiert: "Ich bin sehr stolz, dass ich weiter Kapitän der Augsburger Panther sein darf. Seit sieben Jahren spiele ich nun für diesen Club und wir haben in dieser Zeit als Organisation eine großartige Entwicklung genommen." Er persönlich wäre ohne die bedingungslose Unterstützung seiner Teamkollegen, des Trainerstabs, der Clubverantwortlichen sowie seiner Familie nicht dort, wo er heute ist.

"Dafür bin ich allen sehr dankbar“, so Brady Lamb, der seit 2014 bereits 333 Pflichtspiele in DEL und Champions Hockey League für die Panther bestritten hat und sich so über die Jahre zu einer Identifikationsfigur des Augsburger Eishockeys entwickelt hat.

Seine Assistenten werden in der Vorbereitung noch rotieren, ehe das Trainerteam diese dann zu Start der DEL fest ernennen wird. (AZ)

