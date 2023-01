Augsburger Panther

vor 5 Min.

AEV-Trainer Kai Suikkanen will den Wendepunkt: "Wir müssen eine neue Saison starten"

Plus Auch das Freiluftspiel in Köln endet für den AEV mit einer sportlichen Enttäuschung. Nun bietet sich für den neuen Coach erstmals die Chance, im Training länger mit dem Team zu arbeiten.

Von Florian Eisele Artikel anhören Shape

Fast aufbauend wirkte es, was Uwe Krupp, der Trainer der Kölner Haie, nach dem 5:2-Sieg seines Teams gegen die Augsburger Panther in Richtung der Gäste sagte. Knapp sei es gewesen, ein Spiel auf Augenhöhe, die beiden Schüsse ins leere AEV-Tor gäben nicht den Spielverlauf her. Überhaupt: "Wenn Augsburg komplett ist, haben sie eine Top-Mannschaft." Es ist kein gutes Zeichen im Leistungssport, wenn der Gegner derart getröstet wird. Punkte sind besser als Mitleid. Tatsächlich wird die Lage der Panther im Abstiegskampf immer brenzliger, der Rückstand auf den sicheren Tabellenplatz 13 immer größer. Was beim AEV nun Hoffnung macht? Dass erstmal Pause ist mit Eishockey.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen