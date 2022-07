Augsburger Panther

17:10 Uhr

Der Kader der Augsburger Panther ist mit Morand komplett

Plus Der Center aus der AHL ist das vorerst letzte Teil im Mannschafts-Puzzle der Augsburger Panther. Der 23-jährige Kanadier soll sich in Europa weiter entwickeln.

Von Milan Sako

Elf Tage vor dem ersten Eistraining melden die Augsburger Panther einen kompletten Kader. Stürmer Antoine Morand erhält die neunte und vorerst letzte Importlizenz bei dem Klub aus der Deutschen Eishockey Liga. Der Kanadier ist 23 Jahre jung und musste sich in der jüngsten Vergangenheit in der American Hockey League erst nach oben arbeiten. Die Statistiken von Morand aus drei AHL-Spielzeiten lassen zumindest keinen Torjäger erwarten. In 152 Partien für die Syracuse Crunch, San Diego Gulls und San Jose Barracuda weisen 16 Tore und 32 Vorlagen aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

