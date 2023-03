Der erste Neue beim AEV ist ein alter Bekannter: Simon Sezemsky

Die Augsburger Panther geben die Rückkehr des Verteidigers Simon Sezemsky bekannt. Sein Name weckt Erinnerungen an bessere Zeiten.

Der erste Neuzugang der Augsburger Panther für die kommende Saison kennt sich im Curt-Frenzel-Stadion schon bestens aus. Immerhin spielte Simon Sezemsky zwischen 2015 und 2021 schon einmal sechs Jahre im AEV-Trikot. "Bei den Panthern hat keine Karriere Fahr aufgenommen, ich hatte hier eine großartige Zeit. Es bedeutet mir viel, dass ich nach Augsburg zurückkehren darf", wird der 29-Jährige in einer Mitteilung der Panther zitiert. Schon vor einigen Tagen hatte das Gerücht über die Rückkehr die Runde gemacht und war von beiden Seiten nicht kommentiert oder gar dementiert worden - meist ein guter Hinweis auf den Wahrheitsgehalt eines Gerüchts.

Beim EV Füssen durchlief Sezemsky die Eishockey-Grundausbildung

Die Eishockey-Grundlagen erlernte Sezemsky in seiner Allgäuer Heimat beim EV Füssen, ehe er über Ravensburg nach Augsburg kam. Dort setzte der talentierte Verteidiger vor allem mit seinem präzisen Schlagschuss und seinen läuferischen Fähigkeiten Akzente. In 194 DEL-Spielen für die Panther brachte er es auf 35 Tore und 47 Vorlagen. In Augsburg spielte sich Sezemsky auch in den erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft. In den vergangenen beiden Jahren folgten Stationen in Iserlohn und Frankfurt, ehe der Allgäuer jetzt wieder in Augsburg gelandet ist.

Panther-Trainer lobt seinen ersten Neuzugang

Dort gibt seit Kurzem Christof Kreutzer als Trainer und sportlicher Leiter die Kommandos. Er sagt, dass Sezemsky den großen Vorteil habe, den Standort Augsburg schon sehr gut zu kennen. Zudem habe er in den Gesprächen den Eindruck vermittelt, ligaunabhängig große Lust darauf zu haben, wieder im Panther-Trikot zu spielen. Kreutzer: "Rechtsschießende Verteidiger, die auch offensiv Verantwortung übernehmen können, sind immer gefragt. Es ist gut, dass wir mit Simon Sezemsky und Mirko Sacher bereits zwei Spieler dieser Kategorie im Kader haben."

Der Neue weckt Erinnerungen an bessere Panther-Zeiten

Mit Sezemsky kommt ein Spieler zurück, der Erinnerungen an deutlich bessere Zeiten weckt. In der fast schon legendären Champions-Hockey-League-Saison 2019/20 war er Teil der Mannschaft und schaffte auch in der DEL seine beste Spielzeit. In 52 Partien erzielte er 15 Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor. Weder in Iserlohn noch in Frankfurt konnte er (zumindest punktemäßig) an seine Augsburger Zeiten anknüpfen.

