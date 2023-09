Die Panther haben einen neuen Kapitän: Dave Warsofsky führt den AEV an

Die Nachfolge von Brady Lamb ist geklärt: Verteidiger Dave Warsofsky ist neuer Kapitän der Augsburger Panther. Auch seine Stellvertreter stehen fest.

Die Augsburger Panther haben einen Nachfolger für den langjährigen Kapitän Brady Lamb gefunden: Wie der Verein mitteilte, wird der US-Amerikaner Dave Warsofsky die Mannschaft in der kommenden Saison als Spielführer aufs Eis führen. Der 33-Jährige war in der vergangenen Saison vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt nach Augsburg gekommen. Auch seine Stellvertreter stehen fest: der deutsche Vizeweltmeister Samuel Soramies und der international erfahrene Finne Anrei Hakulinen, der aus Lukko nach Augsburg stieß.

Panther-Trainer Christof Kreutzer hatte in den Testspielen mehrere Spieler getestet, unter anderem hatte Neuzugang Luke Esposito die Panther beim Dolomitencup angeführt. Bereits im letzten Testspiel am Sonntag beim EC Peiting führte aber das Trio um Warsofsky die Mannschaft an. Kreutzer sagte über die Beweggründe der Entscheidung: "In vier Wochen gemeinsamer Vorbereitung hat sich bestätigt, dass alle drei Führungsqualitäten haben, auf und abseits des Eises Vorbilder sind und hohes Ansehen in unserer Kabine genießen. Dave Warsofsky ist ein erfahrener Spieler, der mit all seinen Qualitäten enorm wichtig für unser Team ist."

Samuel Soramies soll mehr Verantwortung übernehmen

Samuel Soramies solle mit dem A auf der Brust noch mehr Verantwortung übertragen bekommen, Anrei Hakulinen war zuletzt in Lukko schon Teamkapitän. "Mein Trainerteam und ich sind überzeugt, dass wir mit diesen Schlüsselspielern die richtige Entscheidung für diese Ämter getroffen haben. Alle drei verkörpern die Kultur, die für unseren Erfolg von Bedeutung sein wird."

"Es ist eine große Ehre, diesen Traditionsklub als Kapitän anzuführen. Gemeinsam mit Sam Soramies und Anrei Hakulinen möchte ich in jedem Training und Spiel vorangehen und so allen Spielern unseres Teams ein Vorbild sein. Nur wenn wir als Team agieren und immer füreinander einstehen, werden wir mit den Augsburger Panthern eine gute Saison spielen", sagte der neue Panther-Kapitän Dave Warsofsky.

