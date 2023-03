Augsburger Panther

vor 35 Min.

Ein Abschied mit Stil: Panther verlieren gegen Frankfurt

Plus Die Augsburger Panther verlieren in Frankfurt erst nach großem Kampf mit 3:4 in der Verlängerung. Jetzt beginnt das lange Warten, in welcher Liga der Klub künftig spielt.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Die Augsburger Panther haben sich mit einer 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung in eine lange Phase des Wartens verabschiedet. Der AEV steht am Ende der DEL-Hauptrunde auf Platz 14 und ist nun vom Ausgang der Play-offs in der DEL2 abhängig. Nur wenn keiner aus dem aufstiegswilligen Trio Kassel, Krefeld und Dresden Zweitligameister wird, bleibt der Klub erstklassig. Die Entscheidung fällt Ende April. Vieles deutet also auf Abstieg hin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen