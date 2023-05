Nach dem Fast-Abstieg: Dorthin zieht es die Panther-Abgänge

Plus Der Umbruch in der Mannschaft ist groß, zahlreiche Profis verlassen die Panther. Einige haben schon einen neuen Arbeitgeber gefunden. Ein Überblick.

Nach der vergangenen Saison, die beinahe mit dem Abstieg in die DEL2 geendet hätte, haben die Verantwortlichen der Augsburger Panther um den neuen Trainer Christof Kreutzer einen Umbruch innerhalb der Mannschaft eingeleitet. Unter anderem trennte sich der Klub von liebgewonnenen und langjährigen Leistungsträgern wie Kapitän Brady Lamb und Spielmacher Drew LeBlanc. Vor allem Letztgenannter sorgte innerhalb von Fankreisen für heftige Reaktionen. Viele hätten den US-Amerikaner gerne weiterhin im Trikot der Panther gesehen.

Jetzt soll es ihn angeblich in Richtung Südtirol ziehen. Dort ist neben dem HC Pustertal auch der HC Bolzano ansässig, wo Scott Valentine angeheuert hat. Ihn kennt LeBlanc bestens, war er doch nach der vorvergangenen Saison in Augsburg aussortiert worden.