Panther komplettieren mit kanadischem Verteidiger ihre Defensive

Mit dem 33-jährigen Jordon Southorn dürfte die Panther-Abwehr für die kommende Saison komplett sein. Der neue Mann kommt mit guten Statistiken nach Augsburg.

Immer, wenn die Panther einen Neuzugang verpflichten, müssen als Bewertungsgrundlage erst einmal dessen Statistiken herhalten. Das ist nachvollziehbar, da es oft die einzigen Daten sind, auf die man zugreifen kann. Man darf aber davon ausgehen, dass Panther-Trainer Christof Kreutzer ein paar mehr Informationen gesammelt hat, ehe er zu Hauptgesellschafter Lothar Sigl geht und seinen Wunschzettel abgibt. So war es vermutlich auch mit Jordon Southorn, denn die Panther an diesem Donnerstag als Neuzugang bekannt gaben.

Jordon Southorn kommt zum AEV und kann gute Statistiken vorweisen

In den sozialen Netzwerken hatte der Name des 33-jährigen Kanadiers schon am Vortag die Runde gemacht. Mancher munkelt nun, das könne damit zusammen hängen, dass Southorns Vater seit Kurzem dem Klub auf Instagram folgt, was dem ein oder anderen Beobachter offenbar nicht verborgen geblieben ist. Wie dem auch sei: Southorn hat vergangene Saison, als er noch beim slowakischen Erstligisten und Meister HC Kosice unter Vertrag stand, gute Statistiken gesammelt. 40 Punkte in 64 Spielen sind für einen Verteidiger ein überzeugender Wert. Schon 2019 hatte er in der Slowakei den Titel gewonnen, damals noch mit Banska Bystrica. 2020 war er mit 13 Toren und 38 Vorlagen punktbester Verteidiger der dortigen Extraliga.

Knapp 100 Kilo verteilt auf 1,90 Meter

Die körperlichen Maße Southorns sind ebenfalls eindrücklich: Knapp 100 Kilo verteilen sich auf 1,90 Meter Körpergröße. Er dürfte damit bei Bedarf auch für die körperliche Komponente in der Panther-Defensive zuständig sein. Diese Prognose wird ebenfalls von den Zahlen untermauert. In seiner punktbesten Saison 2020 brachte es Southorn auch gleich noch auf 116 Strafminuten.

Kreutzer lobt seinen jüngsten Neuzugang als einen sehr guten Zwei-Wege-Verteidiger, der seine Stärken auf beiden Seiten der Eisfläche habe. "Er spielt zudem sehr diszipliniert, weiß seinen Körper einzusetzen und ist ein mobiler Skater mit einem guten Schuss." Einen Mann mit genau diesem Anforderungsprofil habe er gesucht. Mit Southorn dürfte die Abwehr nun komplett sein. Nominell verfügen die Panther nun über neun Verteidiger und sind damit üppig bestückt. Dass dem so ist hängt aber damit zusammen, dass Kreutzer anfangs noch für den Fall des Abstiegs planen musste und erst später, als der Klassenerhalt endgültig feststand, noch für die Erstklassigkeit nachrüsten konnte.

Neuer Panther-Verteidiger bringt Gewinner-Mentalität mit

Southorn wiederum dürfte das egal sein. Er freue sich, dass der Wechsel in die DEL nach Augsburg geklappt hat, lässt er sich in einer Klub-Mitteilung zitieren. "Zuletzt hatte ich in der Slowakei sowohl persönlich als auch mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison. Ich möchte meine gewonnen Erfahrungen und meine Gewinner-Mentalität jetzt auch bei den Panthern einbringen und Verantwortung in einem ambitionierten und hungrigen Team übernehmen." Für diese Aussagen gibt es keine Statistiken. Sie muss Southorn auf dem Eis unter Beweis stellen.

