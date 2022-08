Augsburger Panther

vor 16 Min.

Panther testen gegen den österreichischen Eishockey-Meister

Plus Zum ersten Heimspiel der neuen Saison kommt das Top-Team des EC Salzburg nach Augsburg. Bis auf den Langzeitverletzten Matt Puempel sind bei den Panthern alle Mann an Bord.

Von Andreas Kornes

Nur zwei ihrer insgesamt acht Vorbereitungsspiele bestreiten die Augsburger Panther im heimischen Curt-Frenzel-Stadion. Das Erste steht am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) an, wenn der österreichische Meister EC Red Bull Salzburg in Augsburg gastiert. Peter Russell, neuer Trainer der Hausherren, kann dabei auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nur der schwer am Knie verletzte Matt Puempel wird fehlen.

