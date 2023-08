Panther verlieren erstes Match beim Dolomiten-Cup in Südtirol

Dynamo Pardubice ist das reifere Team und dominiert die neu formierten Augsburger ab dem zweiten Drittel. Rund 800 Fans sehen eine 0:4-Niederlage zum Saisonstart.

Fest in Augsburger Hand war die Neumarkter Würth-Arena am Samstag Abend. In der 1000 Zuschauer fassenden Eishalle feuerten rund 800 AEV-Anhänger ihre Mannschaft an und sorgten für Heimspiel-Atmosphäre fast wie im Curt-Frenzel-Stadion. Der Dolomiten-Cup in der Gemeinde südlich von Bozen hat einen festen Platz im Terminkalender der AEV-Anhänger. Schließlich kann man Schlutzkrapfen und hochklassiges Sommer-Hockey mit europäischen Spitzenteams genießen.

Dolomiten-Cup: Augsburger Panther verlieren gegen Dynamo Pardubice

Bereits zum zehnten Mal waren die Augsburger in Südtirol zu Gast und hatten fünf Mal den Siegerpokal sowie den obligatorischen Ranken Speck mit nach Hause genommen. Im Halbfinale 2023 trafen die Panther auf den Vorjahressieger Dynamo Pardubice. Der Vorjahresgewinner stellte das reifere und eingespielte Team. Wie im vor einem Jahr (2:0) siegte Dynamo auch am Samstag mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) gegen den AEV. Panther-Torwart Dennis Endras wurde nach dem Match als bester Spieler seines Teams ausgezeichnet.

Die auffälligste Reihe des DEL-Klubs war der nominell zweite AEV-Sturm mit dem Kanadier Zack Mitchell und den Finnen Anrei Hakulinen und Jere Karjalainen. Unübersehbar, dass die beiden finnischen Nationalstürmer in der vergangenen Saison bei Lukko Raume größtenteils in einer Reihe spielten. Jeder kennt die Laufwege des anderen. Der aus der Schweiz gekommene Kanadier Mitchell soll die als Torjäger verpflichteten Skandinavier mit Pucks füttern. Sobald dieses Trio auf dem Eis wirbelte, wurde es oft gefährlich vor dem Pardubice-Tor.

Die Abwehr der Augsburger Panther ist wohl die größte Baustelle

Die Augsburger hatten im ersten Drittel mehr vom Spiel, doch jubeln durften zunächst lediglich die Tschechen. Gegen den Schuss von Ondrej Vala in zwölften Minute hatte Dennis Endras keine Chance. Der AEV-Keeper konnte sich nur so breit wie möglich machen, weil ihm die Sicht auf Puck und Schützen beim 1:0 komplett verstellt war.

Foto: Siegfried Kerpf

Einen agilen Eindruck in der AEV-Abwehr hinterließ der aus der Slowakei verpflichtete Kanadier Jordon Southorn. Je länger die Partie dauerte, desto überlegener agierte Pardubice. Der letztjährige Hauptrunden-Erste verfügt über ein eingespieltes Team und kombinierte immer sicherer. Ciencala und Didka erhöhten auf 3:0 und verwerteten dabei im zweiten Versuch. In der Abwehr hat AEV-Trainer Christof Kreutzer die wohl größte Baustelle zu beackern. Angesichts von 17 Neuzugängen kaum verwunderlich. Junioren-Nationalstürmer Justin Volek erlitt nach eine Oberkörperverletzung und musste vorzeitig in die Kabine. Im letzten Abschnitt erhöhten die Tschechen noch zum 4:0-Endstand.

Lesen Sie dazu auch

Dolomiten-Cup: Im Spiel um Platz drei geht es gegen Rögle BK

Ein erster Hinweis auf die Führungsfiguren im Team war auch die Auswahl der Spielführer im AEV-Team. Vize-Weltmeister Samuel Soramies trug im ersten Saisonspiel das „C“ für Captain auf dem Trikot. Als seine Assistenten fungierten der Finne Hakulinen, mit seinen 33 Jahren einer der erfahrensten Profis, sowie Verteidiger David Warsofsky, der als einer der wenigen Panther von dem Schnitt nach dem Beinahe-Abstieg nicht betroffen war.

Das erste Halbfinale zwischen Rögle BK, dem aktuellen Sieger der Champions Hockey League, und dem HC Davos hatten die Schweizer mit 3:1 gewonnen. Im Finale am Sonntag treffen Davos und Pardubice ab 20 Uhr aufeinander. Bereits ab 15.45 Uhr steigt das Spiel um Platz drei zwischen Rögle BK und den Augsburger Panthern.

Augsburger Panther - Dynamo Pardubice 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Augsburger: Panther Endras - Warsofsky, Renner; Southorn, Sacher; Köhler, Sezemsky; Länger, Schüle - Puempel, Esposito, Soramies; Hakulinen, Mitchell, Karjalainen; Andersen, Collins, Flaake; Trevelyan, Volek, Oblinger; Elias

Tore: 0:1 (12.) Vala, 0:2 (25.) Ciencala, 0:3 (32.) Didka, 0:4 (57.) Kosdalek

Zuschauer: 1000, Strafminuten: 4 - 4

Halbfinale vom Freitag: HC Davos (Schweiz) - Rögle BK (Schweden) 3:1 Spiel um Platz drei (Sonntag, 15.45 Uhr): Rögle BK - Augsburger Panther Finale (So., 20 Uhr): HC Davos - Dynamo Pardubice