Augsburger Panther: Das ist der Spielplan für die kommende Saison

Der DEL-Spielplan für die Saison 2023/24 wurde veröffentlicht. Fans der Augsburger Panther können sich an den ersten vier Spieltagen auf drei Partien im Curt-Frenzel-Stadion freuen.

Als Tabellen-14. stand der Abstieg für die Augsburger Panther in der vergangenen Saison eigentlich fest. Dann kam aber doch alles anders. Denn Voraussetzung für den Abstieg war, dass ein Klub aus der DEL 2 den Platz der Panther einnimmt. Aufstiegsberechtigt ist jedoch lediglich der Meister – und der muss eine Lizenz für die DEL beantragt haben. Doch der Meister, die Ravensburger Towerstars, sind diesen Schritt nicht gegangen.

Nach dem überraschenden Klassenerhalt können sich die Fans der Panther nun also auf ein weiteres Jahr in der DEL freuen. Und nicht nur das: Der AEV hat an drei der ersten vier Spieltage Heimrecht. Doch zum Saisonauftakt sind die Panther bei den Grizzlys Wolfsburg zu Gast.

Augsburger Panther: Spielplan für Saison 2023/24

Am Montag wurde der Spielplan für die Saison 2023/24 veröffentlicht. Das sind die Partien des AEV im Überblick:

Freitag, 15. 9., 19.30 Uhr:

Wolfsburg – Augsburg

– Sonntag, 17. 9., 19 Uhr:

Augsburg – Frankfurt

– Freitag, 22. 9., 19.30 Uhr:

Augsburg – Berlin

– Sonntag, 24. 9., 19 Uhr:

Augsburg – Nürnberg

– Freitag, 29. 9., 19.30 Uhr:

Düsseldorf – Augsburg

– Sonntag, 1. 10., 19 Uhr:

Augsburg – Straubing

– Dienstag, 3. 10. 16.30 Uhr:

Köln – Augsburg

– Freitag, 6. 10., 19.30 Uhr:

Augsburg – Bremerhaven

– Sonntag, 8. 10., 16.30 Uhr:

Mannheim – Augsburg

– Freitag, 13. 10., 19.30 Uhr:

Iserlohn – Augsburg

– Sonntag, 15. 10., 14 Uhr:

Augsburg – Schwenningen

– Freitag, 20. 10. 19.30 Uhr:

Augsburg – Ingolstadt

– Sonntag, 22. 10., 16.30 Uhr:

München – Augsburg

– Donnerstag, 26. 10., 19.30 Uhr:

Augsburg – Frankfurt

– Samstag, 28. 10., 19 Uhr:

Mannheim – Augsburg

– Dienstag, 31. 10., 19.30 Uhr:

Augsburg – Düsseldorf

– Freitag, 3. 11., 19.30 Uhr:

Bremerhaven – Augsburg

– Sonntag, 5. 11., 16.30 Uhr:

Augsburg – Nürnberg

– Donnerstag, 16. 11., 19.30 Uhr:

Augsburg – Berlin

– Sonntag, 19. 11., 19 Uhr:

Köln – Augsburg

– Freitag, 24. 11., 19.30 Uhr:

Augsburg – München

– Sonntag, 26. 11., 19 Uhr:

Schwenningen – Augsburg

– Freitag, 1. 12., 19.30 Uhr:

Wolfsburg – Augsburg

– Sonntag, 3. 12., 16.30 Uhr:

Augsburg – Iserlohn

– Freitag, 8. 12., 19.30 Uhr:

Augsburg – Straubing

– Sonntag, 10. 12., 16.30 Uhr:

Ingolstadt – Augsburg

– Freitag, 15. 12., 19.30 Uhr:

Augsburg – Bremerhaven

– Sonntag, 17. 12., 16.30 Uhr:

Frankfurt – Augsburg

– Donnerstag, 21. 12., 19.30 Uhr:

Berlin – Augsburg

– Samstag, 23. 12., 19 Uhr:

Augsburg – Köln

– Dienstag, 26. 12., 16.30 Uhr:

Düsseldorf – Augsburg

– Donnerstag, 28. 12., 19.30 Uhr:

Nürnberg – Augsburg

– Samstag, 30. 12., 19 Uhr:

Augsburg – Schwenningen

– Mittwoch, 3. 1., 19.30 Uhr:

Straubing – Augsburg

– Freitag, 5. 1., 19.30 Uhr:

Ingolstadt – Augsburg

– Sonntag, 7. 1., 16.30 Uhr:

Augsburg – Mannheim

– Freitag, 12. 1., 19.30 Uhr:

Augsburg – Wolfsburg

– Sonntag, 14. 1., 14 Uhr:

Iserlohn – Augsburg

– Donnerstag, 18. 1., 19.30 Uhr:

Augsburg – München

– Sonntag, 21. 1., 16.30 Uhr:

Straubing – Augsburg

– Freitag, 26. 1., 19.30 Uhr:

Augsburg – Ingolstadt

– Sonntag, 28. 1., 16.30 Uhr:

Schwenningen – Augsburg

– Freitag, 2. 2., 19.30 Uhr:

Augsburg – Köln

– Sonntag, 4. 2., 16.30 Uhr:

Nürnberg – Augsburg

– Freitag, 16. 2., 19.30 Uhr:

Berlin – Augsburg

– Sonntag, 18. 2., 14 Uhr:

Augsburg – Iserlohn

– Freitag, 23. 2., 19.30 Uhr:

Frankfurt – Augsburg

– Sonntag, 25. 2., 16.30 Uhr:

Augsburg – Wolfsburg

– Mittwoch, 28. 2., 19.30 Uhr:

Augsburg – Mannheim

– Freitag, 1. 3., 19.30 Uhr:

Bremerhaven – Augsburg

– Sonntag, 3. 3., 14 Uhr:

Augsburg – Düsseldorf

– Freitag, 8. 3., 19.30 Uhr:

München – Augsburg

Augsburger Panther Tickets: Dauerkarten für Saison 2023/24 erhältlich

Dauerkarten für die Saison 2023/24 im Curt-Frenzel-Stadion werden bereits im Ticketshop der Augsburger Panther verkauft. Stehplatz-Dauerkarten in der Fankurve sind für 489 Euro erhältlich, einen Sitzplatz gibt es ab 945 Euro.

