Verteidiger Niklas Länger bleibt ein Panther

Abwehrspieler Niklas Länger aus dem eigenen Nachwuchs hat einen Sprung in der vergangenen Saison gemacht und hält den Augsburger Panthern die Treue.

Noch steht nicht fest, wo die Augsburger Panther in der kommenden Saison einsortiert werden. Deutsche Spieler unter Vertrag zu nehmen macht allerdings sowohl in der Deutschen Eishockey Liga wie auch in der DEL2 Sinn. Noch mehr in der zweiten Liga, denn dort dürfen nur noch sechs Ausländerlizenzen pro Saison vergeben und vier Importe eingesetzt werden. Insofern ist die Vertragsverlängerung von Verteidiger Niklas Länger, die die Panther am Dienstag bekannt gaben, ein logischer Schritt.

Zudem hatte der neue Trainer Christof Kreutzer im Interview mit unserer Redaktion angekündigt, dass er in der Verteidigung ausschließlich auf deutsche Akteure setzen will. "Wenn wir in der DEL2 spielen, will ich versuchen, in der Abwehr nur deutsche Spieler zu haben und die Ausländer im Sturm. Dort brauchen wir die Offensivpower. Das Überzahlspiel wird noch entscheidender sein als in der ersten Liga", sagte der 55-Jährige Coach, der aus Schwenningen nach Augsburg gewechselt ist.

Länger kennt die Augsburger Panther bestens

Niklas Länger durchlief den kompletten Nachwuchs des Augsburger EV und alle Jugend-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes. In der Saison 2019-20 stand der gebürtige Augsburger dann erstmalig im DEL-Kader der Panther. Mittlerweile kommt der 186 cm große und 89 kg schwere Linksschütze auf 97 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga. In der abgelaufenen Hauptrunde spielte Länger durchschnittlich zwölf Minuten pro Partie, 600:27 Minuten in Summe bedeuten die neuntmeiste Eiszeit aller U23-Verteidiger der Liga. Gesundheitlich musste Länger immer wieder herbe Rückschläge wegstecken. Allein drei Mal infizierte sich die Junioren-Nationalverteidiger mit dem Corona-Virus.

Trotz anderer Angebote entschied sich das 21-jährige Eigengewächs des AEV nun für einen Verbleib in Augsburg. „Die Augsburger Panther sind mein Heimatverein und bedeuten mir viel. Ich sehe den Club trotz des möglichen Abstiegs weiter als perfekten Ort für meine sportliche Weiterentwicklung", sagt Länger in der Klubmitteilung. Christof Kreutzer habe ihm einen klaren Plan aufgezeigt, welche Rolle er in der neu formierten Mannschaft spielen soll. Länger weiter: "Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe, dass wir das letzte Jahr schnell vergessen machen können.“

9 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2023/24 Foto: Siegfried Kerpf

AEV-Trainer galt als beinharter Verteidiger

Kreutzer, der in seiner aktiven Zeit als beinharter Verteidiger galt, sagt zur Vertragsverlängerung von Länger: "Wir wollen mit ihm auf wie neben dem Eis intensiv weiterarbeiten und helfen, einen noch besseren Spieler aus ihm zu machen. Mit seinem Fleiß und seiner Zielstrebigkeit bringt er wichtige Eigenschaften mit, seinen Weg als Profi zu gehen.“

