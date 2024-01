Ausburger Panther

vor 17 Min.

Panther-Stürmer Oblinger: "Ich gebe jeden Tag Vollgas"

Plus Anfangs waren die Reaktionen auf die Verpflichtung von Alexander Oblinger teilweise eher kritisch. Das hat sich geändert, denn der gebürtige Augsburger geht immer dahin, wo es wehtut.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Aus Sicht der Panther waren die Straubing Tigers in dieser Saison sehr undankbare Gäste. 1:7 und 1:4 lauteten die Ergebnisse der beiden Heimspiele. Da sich die Mannschaften in der Deutschen Eishockey Liga aber insgesamt viermal begegnen, bleiben den Augsburgern noch die beiden Auswärtspartien in Niederbayern zur Wiedergutmachung. Das erste Spiel steht an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) an. Anlass für übergroßen Optimismus bietet aber auch der Blick auf die Auswärtsbilanz der Panther nur bedingt. Erst viermal kehrte die Mannschaft bisher mit einem Sieg im Gepäck aus der Fremde zurück.

Panther mit mieser Saisonbilanz gegen Straubing

Alexander Oblinger, einst auch schon in Straubing tätig, nimmt keinen Blatt vor den Mund, wenn es um die bisherige Saisonbilanz gegen die Tigers geht. "Das ist eine Mannschaft, da haben wir bisher schlecht ausgesehen. Jetzt müssen wir Wege finden, auch gegen die gute Spiele zu machen." Der Schlüssel zum Erfolg ist es, die kleinen Dinge richtig zu machen und sich auf die Kerntugenden des Eishockeys zu konzentrieren. Dabei geht es um die Bereitschaft, alles zu investieren und auch dahin zu gehen, wo es wehtut. Diesbezüglich ist Oblinger ein Vorbild. Der gebürtige Augsburger geht keinem Zweikampf aus dem Weg und ackert vorzugsweise in den Ecken und direkt vor dem gegnerischen Tor.

