Augsburger Panther

18:08 Uhr

Schon am Dienstag kann sich die Zukunft der Panther entscheiden

Wohin führt der Weg der Augsburger Panther? Noch ist unklar, in welcher Liga die Mannschaft in der kommenden Saison spielt.

Plus Alles hängt davon ab, ob die Zweitligisten Kassel und Krefeld ihre Play-off-Spiele gewinnen oder verlieren. In der K. o.-Runde der DEL sind die ersten Entscheidungen schon gefallen.

Von Andreas Kornes

Während draußen längst der Frühling Einzug hält, steuert in den Eishallen der Republik die Eishockey-Saison ihrem Höhepunkt entgegen. In den Play-offs ermittelt die DEL den deutschen Meister. Im Kooperationsvertrag mit dem Deutschen Eishockeybund ist geregelt, dass die Profiliga diesen Titel vergeben darf. In einem anderen Vertrag haben DEL und DEL2 wiederum vereinbart, dass es seit dem vergangenen Winter einen Auf- und Absteiger zwischen den beiden Ligen gibt. Die Entscheidung darüber fällt in den Play-offs der DEL2. Dort sind mit Krefeld und Kassel noch zwei Mannschaften im Rennen, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Gewinnt eine der beiden die DEL2-Play-offs, stünde deren Aufstieg nur noch eine Lizenzprüfung im Wege. Wird die positiv beschieden, müssen die Augsburger Panther als Tabellenletzter der DEL-Hauptrunde den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Beim AEV lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt

In Augsburg allerdings lebt die Hoffnung, auch in diesem Jahr dem Abstieg zu entgehen. Vergangenes Jahr hatte der Klub ebenfalls schon als sportlicher Absteiger festgestanden. Dann wurde mit Ravensburg allerdings ein Klub DEL2-Meister, der nicht aufstiegsberechtigt ist. An diesem Dienstag könnten nun sowohl Krefeld als auch Kassel aus den Play-offs ausscheiden. Beiden Mannschaften steht ein alles entscheidendes siebtes Spiel in ihren Best-of-seven-Serien bevor. Bedeutet: Wer verliert, hat Sommerpause, der Gewinner zieht ins Halbfinale ein. Die Kassel Huskies haben Heimrecht gegen Weißwasser, die Pinguine aus Krefeld gastieren in Crimmitschau.

