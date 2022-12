Nach Russell-Rauswurf: Die Panther müssen neu denken

Plus Der neue Eishockey-Trainer ist als Retter gefragt. Doch die Probleme liegen bei den Augsburger Panthern viel tiefer.

Die Panther mit Hauptgesellschafter Lothar Sigl an der Spitze hatten keine Wahl: ein neuer Trainer muss her, um den drohenden Abstieg zu vermeiden. Sonst hätte sich der Klub zurecht vorwerfen lassen müssen, dem sportlichen GAU tatenlos zuzusehen.