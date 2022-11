Kommentar

17:44 Uhr

Viel Zeit bleibt AEV-Trainer Peter Russell nicht mehr

Plus Die Augsburger Panther stecken in akuter Abstiegsgefahr, was eher früher als später Konsequenzen für Trainer Russell haben dürfte. Doch das eigentliche Problem sitzt tiefer.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Die Augsburger Panther stecken nach sieben Pleiten in Folge in akuter Abstiegsgefahr. Viele Fans fordern eine Reaktion des Klubs, die nur lauten könne: Trainer Peter Russell muss gehen. Klar ist: Die Mannschaft spielt schlecht. Und klar ist auch, dass durch die Rückkehr der Auf- und Abstiegsregelung der Druck auf alle Beteiligten enorm gewachsen ist. Ein Absturz in die Zweitklassigkeit hätte für den ganzen Klub und sein Umfeld unabsehbare Konsequenzen.

