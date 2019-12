Der neue, alte Bekannte

Plus Brett Findlay will beim ERC seine Zeit in Iserlohn hinter sich lassen. Dass der Techniker überhaupt in Ingolstadt aufschlug, liegt auch an einer ziemlich kleinen Eishockeywelt.

Die Eishockeywelt gleicht oft einer vertrauten Dorfgemeinschaft. Das weiß keiner besser als Brett Findlay. Der Stürmer, der am vergangenen Donnerstag von den Iserlohn Roosters zum ERC Ingolstadt wechselte, hat ordentlich Provinz-Erfahrung: Er stammt aus dem 1600-Seelen-Ort Echo Bay am Lake Huron, fischt gern, jagt gern und bezeichnet sich selbst als „kanadisches Landei“. Jeder kennt dort jeden. Und irgendwie gilt das ja auch für europäische Eishallen.

Einen gewissen David Elsner fuhr Findlay vor acht Jahren immer ins Training. Beide spielten damals für dasselbe Juniorenteam in Ontario. Oder Jerry D’Amigo, der gut befreundet ist mit Findlays Schwager und deshalb auf der Hochzeit seiner Schwester auftauchte; der aber auch nicht zögerte, ihm im November seinen Schläger ins Gesicht zu wuchten, weil Findlay ERC-Verteidiger Fabio Wagner in die Bande checkte.

ERC Ingolstadt: David Elsner spielte mit Findlay in einem Team

Findlay spielte da noch in Iserlohn und trug eine leichte Gehirnerschütterung davon. Das alles ist heute vergessen. Bereits an seinem ersten Abend in Bayern traf sich der Neuzugang mit D’Amigo und auch Elsner in einem Steakhaus in der Ingolstädter Altstadt. „Die Jungs haben mich hier wirklich integriert“, erzählt Findlay. Elsner holt weiter aus: „Wenn ich damals private Probleme hatte, hat er mir immer geholfen. Jetzt gebe ich ihm das hier in Deutschland zurück. Ich wurde vom Trainer gefragt, wie Findlay so ist. Ich habe ihm gesagt: Du, das war schon immer ein guter Teamspieler. Wäre cool, wenn du den verpflichtest.“

Ingolstadt verpflichtete ihn, was aber auch an Pat Curcio lag. Der Italo-Kanadier war – wie gesagt: kleine Eishockeywelt – einst in Lugano Assistenztrainer von Jetzt-Panther-Coach Doug Shedden, hatte 2011 in Ontario Elsner und Findlay unter seinen Fittichen, ist nun der Berater des 27-Jährigen und bewarb seinen Klienten wohl aktiv beim ERC. Findlay informierte sich derweil bei den deutschen Teamkollegen in Iserlohn über Ingolstadt. Und auch der Verein selbst wollte ihn ziehen lassen. Am Ende kam die einvernehmliche Trennung.

Für den Linksschützen lief es beim Tabellenzwölften nicht wirklich rund. Vier Tore und zehn Vorlagen aus 23 Partien klingen zwar ordentlich, doch der Stürmer war Bester unter Schlechten, Top-Scorer einer Mannschaft, in der nichts läuft. Gedacht eigentlich als absoluter Eckstein des Teams. Im Vorjahr hatte er bei seinem Europa-Debüt in Bozen knapp einen Punkt pro Partie erzielt, war zusammen mit Sturmpartner Alex Petan an den Seilersee gewechselt. Doch der trashtalkende Techniker sei zunehmend abgetaucht, heißt es aus Iserlohn, habe die Defensive vernachlässigt.

Als sich Findlays Ende bei den Roosters abzeichnete, er sogar einmal überzählig zu Hause blieb, kritisierte Manager Christian Hommel: „Ich habe gedacht, wenn zwei Leute 90 Punkte in einer Liga machen (Findlay und Petan, Anm. der Red.), dann werden sie in der DEL auch was hinbekommen. Tun sie aber nicht.“ Findlay selbst antwortet darauf: „Ich habe mit Christian gesprochen, als ich gegangen bin. Natürlich waren wir beide enttäuscht. Aber ich habe nicht einmal aufgesteckt, bin erhobenen Hauptes gegangen und will das jetzt hinter mir lassen.“

ERC Ingolstadt: Am Mittwoch Derby in Augsburg

Ingolstadt ist dafür eine gute Möglichkeit. Die gedämpften Erwartungen an ihn. Die guten Mitspieler, die ihm in Iserlohn fehlten. Bei seinem Debüt am Sonntag in Köln setzte ihn Shedden in die erste Reihe neben Wayne Simpson und Mike Collins, brachte ihn in Powerplay und Overtime. „Sein Spielverständnis, seine Pässe, das hat schon ziemlich gut ausgesehen“, urteilt der Trainer, der seinen Neuling zunächst in der Topformation lassen und auch in Überzahl als Passgeber einsetzen will.

„Ich freue mich, hier zu sein. Die Stimmung in der Mannschaft ist definitiv anders. Die Verteidiger hier bewegen die Scheibe gut, das Team will Tore schießen. Das kommt meiner Spielweise entgegen“, sagt Findlay. Er soll jetzt den nach Köln abgewanderten Colin Smith ersetzen. Natürlich hat Findlay auch zu ihm eine Querverbindung: Die beiden teilten sich in Nordamerika drei Jahre lang eine Kabine.

Derby in Augsburg Der ERC Ingolstadt tritt heute Abend (19.30 Uhr) zum Derby bei den Augsburger Panthern an, vermutlich wie in Köln mit Timo Pielmeier im Tor. Ville Koistinen, zuletzt angeschlagen, ist fit. Wer draußen bleibt, entscheidet Shedden spontan.