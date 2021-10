ERC Ingolstadt: Hüttls Tor für die Erinnerung

Plus Der Verteidiger des ERC Ingolstadt hat beim 2:5 gegen Köln seinen ersten DEL-Treffer erzielt. Seine Statistiken sind gut, Doug Shedden findet lobende Worte. Doch andere Panther enttäuschen.

Auch wenn Doug Shedden beim 2:5 des ERC Ingolstadt gegen Köln kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft gesehen haben wollte, ist eine weitere Aussage des Trainers bezeichnend für den Auftritt der Panther.