Garteig vs. Eriksson: Torhüter-Duell auf höchstem Niveau

Plus Warum Michael Garteig (ERC Ingolstadt) und Joacim Eriksson (Schwenninger Wild Wings) zu den besten Goalies in der DEL gehören, beweisen sie auch im vierten Duell. Diesmal hat der Schwede knapp die Nase vorne

Von Dirk Sing

Vier Mal sind der ERC Ingolstadt und die Schwenninger Wild Wings in dieser DEL-Saison aufeinandergetroffen. Und stets hatten diese Partien einen ähnlichen Charakter: Beide Teams arbeiten hart vor dem eigenen Gehäuse, um den „Slot“ so gut wie möglich zu beschützen, um dann – möglichst in einer kurzen Überzahlsituation – mit großem Tempo von Defensive auf Offensive umzuschalten. Unter dem Strich stehen vier knappe Spielverläufe (1:2, 3:1, 2:3, 1:2 n.P. aus Sicht des ERCI) mit zwar durchaus zahlreichen Schüssen auf den gegnerischen Kasten, jedoch am Ende mit wenigen Treffern.

„Die Wild Wings spielen gerade defensiv um das eigene Tor herum sehr strukturiert und blocken viele Scheiben. Da ist es in der Regel nicht einfach, sich richtig gute Möglichkeiten zu erarbeiten“, weiß Panther-Stürmer Daniel Pietta und ergänzt: „Zudem haben sie mit Joacim Eriksson einen Goalie, der jetzt nicht gerade der Schlechteste seines Faches ist (lacht).“

Was der 34-Jährige mit einem fast schon etwas frustrierenden Lächeln beschreibt, fasst die Dramaturgie dieser vier Duelle zwischen Panthern und Wild Wings freilich bestens zusammen – auch wenn es letztlich nur die Hälfte dieser Geschichte ist. Der zweite Grund für die doch ziemlich torarmen Begegnungen steht indes im Kasten des ERCI und heißt Michael Garteig.

Beide Goalies mit überragenden Statistiken

Schon ein Blick auf die Statistiken der beiden außergewöhnlichen Schlussmänner beweist, dass diese im bisherigen Saisonverlauf zum Besten gehören, was die deutsche Eishockey-Liga zu bieten hat. Während Garteig eine überragende Fangquote von 93,28 Prozent und einen Gegentorschnitt von lediglich 1,83 aufweist, beeindruckt Eriksson mit Werten von 92,97 Prozent (Fangquote) und 2,61 (Gegentore). „Joacim ist sicherlich ein sehr guter Torhüter. Er hat seinem Team in allen Partien eine Chance gegeben, diese zu gewinnen“, lobt Garteig sein schwedisches Gegenüber, mit dem er sich auch im vierten und letzten Hauptrunden-Duell am Samstagabend erneut einen hochklassigen „Goalie-Battle“ lieferte – und das im Übrigen ohne einen Schuss Extra-Motivation. „Im Grunde ist es mir egal, welcher Torhüter auf der anderen Seite zwischen den Pfosten steht. Ich versuche nur, das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann – und das ist, möglichst viele Scheiben zu halten.“

Lieferten sich in den vier Hauptrunden-Begegnungen einen hochklassigen Torhüter-Zweikampf mit Michael Garteig vom ERC Ingolstadt: Schwenningens Joacim Eriksson. Bild: Johannes Traub

Dass bei diesem kanadisch-schwedischen „Torwart-Gipfel“ auf der an einem DEL-Standort einzigen kleineren NHL-Eisfläche (Garteig: „Auch wenn das Geschehen auf dem Eis etwas schneller ist, war es für mich persönlich keine allzu große Umstellung.“) in 65 umkämpften Minuten nur zwei Treffer fielen beziehungsweise ein 1:1-Unentschieden stand, war letztlich keine große Überraschung. Während Garteig 27 von 28 Schüsse auf seinen Kasten parierte (96,43 Prozent Fangquote) und dabei lediglich das „Baseball-Tor“ von Jamie MacQueen (38.) hinnehmen musste, konnte auf der Gegenseite nur der ehemalige Schwenninger Mirko Höfflin, dem nach Informationen unserer Zeitung ein lukratives Angebot von den Eisbären Berlin vorliegen soll, Eriksson überwinden (28.). Bei den restlichen 38 ERCI-Versuchen stand die „schwedische Wand“ ebenso im Weg (97,44 Prozent Fangquote) wie im anschließenden Penaltyschießen, das über den Zusatzpunkt entschied. Da lediglich MacQueen das Kunststück fertig brachte, die Scheibe im gegnerischen Tornetz unterzubringen (Brandon DeFazio, Daniel Pietta und Wayne Simpson waren allesamt an Eriksson gescheitert), ging es für die Panther zwar mit nur einem Zähler, aber durchaus auch positiven Eindrücken im Gepäck auf die Heimreise.

Ingolstadts Trainer Shedden zeigt sich dennoch zufrieden

„Auf der einen Seite bin ich enttäuscht, dass wir verloren haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht das Ende der Welt“, resümiert Panther-Headcoach Doug Shedden und fügt hinzu: „Die Jungs haben heute sehr gut gespielt, auswärts einen Zähler geholt und letztlich die gesamte Serie gegen Schwenningen gewonnen. Von dem her überwiegt für mich definitiv das Positive.“

ERC Ingolstadt: Garteig – Ellis, Bodie; Marshall, Wagner; Jobke, Quaas; Pruden. – Simpson, Pietta, Storm; Elsner, Wohlgemuth, Höfflin; Palmu, Aubry, DeFazio; Stachowiak, Soramies, Henriquez-Morales. – Tore: 0:1 Höfflin (28.), 1:1 MacQueen (38.), 2:1 MacQueen (PS).

