England - Deutschland in der Nations League: Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream

Deutschland ist in der Nations League bei England zu Gast. Hier finden Sie alles rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin sowie eine Bilanz.

Die Nations League ist am 1. Juni 2022 in die neue Saison gestartet. Als Teil von Gruppe 3 trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Italien, Ungarn und England. Letzteres steht als nächstes auf dem UEFA Nations League Spielplan. Die vergangenen Turnier-Saisons haben Portugal, im Jahr 18/19, und Frankreich, in der Saison 20/21, gewonnen.

Das Hinspiel von Deutschland vs. England am 7. Juni 2022 ging unentschieden aus. Insgesamt belegt Deutschland aktuell mit einem Sieg und drei Unentschieden den dritten Platz in Gruppe 3.

Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle relevanten Informationen zur UEFA Nations League Partie England gegen Deutschland. Wie läuft die Übertragung ab? Wo läuft das Spiel im Free-TV und Stream? Wann ist der genaue Termin und wie steht es um die Bilanz der zwei Mannschaften?

England - Deutschland in der Nations League 22/23: Alles zu Datum, Uhrzeit und Anstoß

Das Rückspiel zwischen England und Deutschland in der Nations League 22/23 findet am Montag, 26. September 2022, statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Wembley-Stadion in London.

Termin: Wann läuft das Spiel zwischen England und Deutschland in der Nations League?

Die Begegnung England - Deutschland am 26. September wird auf englischem Boden ausgetragen. Vor Anpfiff um 20.45 Uhr bietet der übertragende Sender RTL bereits ab 20.15 Uhr einen Countdown zum Spiel an. Alle Informationen zur Partie finden Sie hier noch einmal übersichtlich aufbereitet:

Spiel: England gegen Deutschland , UEFA Nations League

gegen , Termin : 26. September 2022

: 26. September 2022 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wembley-Stadion , London

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: RTL +

England und Deutschland in der Nations League: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Free-TV-Übertragung der Nations League 2022 teilen sich die Sender ARD, ZDF und RTL. Zusätzlich laufen die Spiele auch beim kostenpflichtigen Anbieter DAZN. Das Match zwischen England und Deutschland am 26. September 2022 übernimmt der Privatsender RTL. Falls Sie die Partie lieber online mitverfolgen wollen, haben Sie die Möglichkeit, den Live-Stream der sendereigenen Plattform RTL+ abzurufen. Hierfür benötigen Sie allerdings eine Mitgliedschaft, die nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro, 9,99 Euro oder 12,99 Euro monatlich kostet.

Lesen Sie dazu auch

Nations League 22/23: England gegen Deutschland – eine Bilanz

Im direkten Vergleich sind sich die beiden Mannschaften bisher 34-Mal begegnet. Davon konnte England 14 und Deutschland nur 13 Spiele gewinnen. Sieben Partien gingen unentschieden aus. Auch das Torverhältnis liegt mit 54:43 auf Seiten der Engländer. Das Hinspiel im Rahmen der aktuellen Nations-League-Saison ging mit einem 1:1-Unentschieden aus. Doch wie sagte der ehemalige englische Stürmer Gary Lineker so schön: "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen dem Ball für 90 Minuten hinterher, und am Ende gewinnt immer Deutschland" - mal sehen, ob er damit Ende September richtig liegt.

Hier haben wir zudem noch eine Übersicht zu den bisherigen Ergebnissen der Mannschaften innerhalb der Nations League Saison 2022/2023:

England

1. Spieltag: Ungarn - England : 1:0

- : 1:0 2. Spieltag: Deutschland - England 1:1

- 1:1 3. Spieltag: England - Italien : 0:0

- : 0:0 4. Spieltag: England - Ungarn : 0:4

- : 0:4 5. Spieltag: Italien - England : Spiel am 23. September

Deutschland