Europa Conference League 2022/23: Spielplan und Infos zur Übertragung

Die Europa Conference League 22/23: Hier finden Sie alle Termine im Spielplan und die Infos zur Übertragung im TV oder Live-Stream. Was läuft im Free-TV?

Die UEFA Europa Conference League ist die Bronzeliga des europäischen Klubfußballs und der drittwichtigste Wettbewerb nach der Champions League und der Europa League. Welche Termine der Conference League 2022/23 vorzumerken sind, welcher Spielplan gilt und wer die Spiele überträgt, erfahren Sie hier. Wird es kostenlose Live-Streams geben? Welche Duelle laufen im Free-TV? Lesen Sie weiter für alle Informationen zur ECL 2022/2023, zur Qualifikation und den Teilnehmern, TV-Rechten und dem Zeitplan.

Termine der Europa Conference League 2022/2023

Die eigentliche Europa Conference League 2022/2023 startet am 8. September 2022 mit dem ersten Spieltag. Seit Juli 2022 liefen die Qualifikationsrunden und Play-offs. Das Finale der Conference League 2023 ist für den 7. Juni 2023 in der Eden Aréna in Prag angesetzt.

So gestaltet sich der Rahmenterminkalender der Conference League 2022/2023:

Phase Beginn Ende Qualifikation 5. Juli 2022 11. August 2022 Play-offs 18. August 2022 25. August 2022 Gruppenphase 8. September 2022 3. November 2022 Play-offs der K.o.-Runde 16. Februar 2023 23. Februar 2023 K.o.-Runden 9. März 2023 18. Mai 2023 Finale 7. Juni 2023



Alle Spiele finden mit wenigen Ausnahmen donnerstags statt. Anpfiff ist um 18.45 Uhr und 21 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

TV-Rechte und Übertragung: Wo läuft die Conference League im Free-TV und Live-Stream?

Die RTL Gruppe hat sich die exklusiven Rechte an der Live-Übertragung der Europa Conference League bis einschließlich 2024 gesichert. Wie schon in der Vorsaison laufen die wichtigsten Highlight-Spiele und alle Spiele mit deutscher Beteiligung in voller Länge im Live-Stream auf RTL+ (früher TV Now). Zusätzlich wird die ECL 2022/2023 mit einer Konferenz und der "Matchday"-Sendung abgedeckt, die die wichtigsten Momente des Spieltages zusammenfasst. Im Free-TV können vereinzelt Spiele auf RTL oder RTL Nitro laufen.

Spielplan der Europa Conference League 2022/23

Die Auslosung der Gruppenphase der Europa Conference League 22/23 ist abgeschlossen. Hier finden Sie alle bereits bekannten Termine des Spielplans sowie die Begegnungen und Übertragungsdetails. Die Sender werden immer erst kurzfristig vor den jeweiligen Spieltagen bekanntgegeben und dann in dieser Tabelle ergänzt.

Lesen Sie dazu auch

Datum

Spiel Uhrzeit Begegnung Sender/Live-Stream 8.9.22 1. Spieltag









18.45 Uhr Villareal : Lech Posen





18.45 Uhr OGC Nizza - 1. FC Köln RTL+



18.45 Uhr Slovácko : Partizan





18.45 Uhr Ballkani : CFR Cluj





18.45 Uhr Anderlecht : Silkeborg





18.45 Uhr Fiorentina : Rigas FS





18.45 Uhr Austria : H. Be'er Sheva





18.45 Uhr Hearts : Istanbul BB





21 Uhr Dnipro-1 : AZ





21 Uhr West Ham : FCSB





21 Uhr FC Vaduz : Apollon





21 Uhr Slovan Bratislava : Žalgiris





21 Uhr Sivasspor : Slavia Prag





21 Uhr Molde FK : Gent





21 Uhr FCB : Pjunik





21 Uhr Shamrock Rovers : Djurgården

15.9.22 2. Spieltag



RTL+



18.45 Uhr Slavia Prag : Ballkani





18.45 Uhr Pjunik : Slovan Bratislava





18.45 Uhr Žalgiris : FCB





18.45 Uhr Djurgården : Molde FK





18.45 Uhr Gent : Shamrock Rovers





18.45 Uhr AZ : FC Vaduz





18.45 Uhr CFR Cluj : Sivasspor





18.45 Uhr Apollon : Dnipro-1





21 Uhr Istanbul BB : Fiorentina





21 Uhr FCSB : Anderlecht





21 Uhr Silkeborg : West Ham





21 Uhr Partizan : OGC Nizza





21 Uhr H. Be'er Sheva : Villarreal





21 Uhr 1. FC Köln : Slovácko RTL, RTL+



21 Uhr Lech Posen : Austria





21 Uhr Rigas FS : Hearts

6.10.22 3. Spieltag









18.45 Uhr Lech Posen : H. Be'er Sheva





18.45 Uhr Slovácko : OGC Nizza





18.45 Uhr Molde FK : Shamrock Rovers





18.45 Uhr Silkeborg : FCSB





18.45 Uhr Sivasspor : Ballkani





18.45 Uhr Pjunik : Žalgiris





18.45 Uhr Dnipro-1 : FC Vaduz





18.45 Uhr Anderlecht : West Ham





21 Uhr Gent : Djurgården





21 Uhr Slavia Prag : CFR Cluj





21 Uhr FCB : Slovan Bratislava





21 Uhr 1. FC Köln - Partizan Belgrad RTL+



21 Uhr Hearts : Fiorentina





21 Uhr Villarreal : Austria





21 Uhr AZ : Apollon





21 Uhr Rigas FS : Istanbul BB

13.10.22 4. Spieltag









18.45 Uhr Apollon : AZ





18.45 Uhr Partizan : 1. FC Köln RTL+



18.45 Uhr Fiorentina : Hearts





18.45 Uhr Istanbul BB : Riga FS





18.45 Uhr CFR Cluj : Slavia Prag





18.45 Uhr Austria : Villarreal





18.45 Uhr Slovan Bratislava : FCB





18.45 Uhr Djurgården : Gent





21 Uhr FC Vaduz : Dnipro-1





21 Uhr OGC Nizza : Slovácko





21 Uhr Žalgiris : Pjunik





21 Uhr FCSB : Silkeborg





21 Uhr West Ham : Anderlecht





21 Uhr H. Be'er Sheva : Lech Posen





21 Uhr Ballkani : Sivasspor





21 Uhr Shamrock Rovers : Molde FK

27.10.22 5. Spieltag









18.45 Uhr FC Vaduz : AZ





18.45 Uhr Fiorentina : Istanbul BB





18.45 Uhr Anderlecht : FCSB





18.45 Uhr Slovácko : 1. FC Köln RTL+



18.45 Uhr OGC Nizza : Partizan





18.45 Uhr Villarreal : H. Be'er Sheva





18.45 Uhr Austria : Lech Posen





21 Uhr Dnipro-1 : Apollon





21 Uhr Sivasspor : CFR Cluj





21 Uhr Slovan Bratislava : Pjunik





21 Uhr FCB : Žalgiris





21 Uhr Hearts : Rigas FS





21 Uhr West Ham : Silkeborg





21 Uhr Ballkani : Slavia Prag





21 Uhr Shamrock Rovers : Gent





21 Uhr Molde FK : Djurgården

3.11.22 6. Spieltag









18.45 Uhr Rigas FS : Fiorentina





18.45 Uhr Istanbul BB : Hearts





18.45 Uhr Apollon : FC Vaduz





18.45 Uhr Žalgiris : Slovan Bratislava





18.45 Uhr Gent : Molde FK





18.45 Uhr AZ : Dnipro-1





18.45 Uhr Djurgården : Shamrock Rovers





18.45 Uhr CFR Cluj : Ballkani





18.45 Uhr Slavia Prag : Sivasspor





18.45 Uhr Pjunik : FCB





21 Uhr 1. FC Köln : OGC Nizza RTL+



21 Uhr H. Be'er Sheva : Austria





21 Uhr FCSB : West Ham





21 Uhr Silkeborg : Anderlecht





21 Uhr Lech Posen : Villarreal





21 Uhr Partizan : Slovácko

16.2.23 Play-offs Hinspiel 18.45 / 21 Uhr tba RTL+ 23.2.23 Play-offs Rückspiel 18.45 / 21 Uhr tba RTL+ 9.3.23 Achtelfinale Hinspiel 18.45 / 21 Uhr tba RTL+ 16.3.23 Achtelfinale Rückspiel 18.45 / 21 Uhr tba RTL+ 13.4.23 Viertelfinale Hinspiel 18.45 / 21 Uhr tba RTL+ 20.4.23 Viertelfinale Rückspiel 18.45 / 21 Uhr tba RTL+ 11.5.23 Halbfinale Hinspiel 18.45 / 21 Uhr tba RTL+ 18.5.23 Halbfinale Rückspiel 18.45 / 21 Uhr tba RTL+ 7.6.23 Endspiel 21 Uhr tba RTL+ , RTL Nitro

Qualifikation, Auslosungen, Teilnehmer und Modus: Alle Infos zur Conference League

Insgesamt nehmen 171 Mannschaften aus 54 der 55 UEFA Landesverbänden an der Conference League 22/23 teil. Russland wurde in dieser Saison ausgeschlossen. Die Qualifikation für die Europa Conference League erfolgt in drei Runden mit Hin- und Rückspiel, in die die Mannschaften anhand der UEFA Zugangsliste eingeteilt werden. Außerdem erhalten die Verlierer der Champions League und Europa League gesonderte Platzierungen in der Qualifikation.

In die Gruppenphase treten insgesamt 32 Mannschaften ein:

10 Verlierer der Europa League Play-offs

Play-offs 5 Sieger aus der Verlierergruppe der Champions und Europa League

17 Sieger der Qualifikationsrunden

Die Spielpaarungen werden jeweils ca. ein bis zwei Wochen vor Beginn der jeweiligen Phase ausgelost. Das sind die Termine für die Auslosungen der Europa Conference League:

Play-offs Auslosung: 2. August 2022

Gruppenphase Auslosung: 26. August 2022

Play-offs K.o.-Runde Auslosung: 7. November 2023

Achtelfinal Auslosung: 24. Februar 2023

Viertelfinale, Halbfinale Auslosung: 17. März 2023

Der einzige deutsche Verein, der an der Gruppenphase der Conference League teilnimmt, ist der 1. FC Köln. Als Bundesliga-Siebte spielten die Kölner in den Play-offs am 18. und 25. August 2022 um den Einzug in die Gruppenphase. Ihre größten Konkurrenten sind namhafte Clubs wie West Ham United, der FC Villareal, AC Florenz, FC Basel und Basaksehir Istanbul. Nach der Gruppenphase der Europa League und Champions League werden mit Sicherheit weitere bekannte Namen dazukommen, die in die Conference League absteigen.

Rückblick: Die erste Europa Conference League in der Saison 21/22

2021/22 fand die Conference League zum ersten Mal überhaupt statt. Der neue europäische Fußball-Klubwettbewerb wurde als Ausgleich für das verkleinerte Teilnehmerfeld der Gruppenphase der Europa League geschaffen und lief auch teilweise unter dem Arbeitstitel Europa League 2. Der UEFA Wettbewerb soll verstärkt kleineren Nationen die Chance auf einen internationalen Wettbewerb und Aufstiegsmöglichkeiten in die Europa League schaffen. Beim Finale am 25. Mai 2022 setzte sich AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam im Tirana Nationalstadion durch und qualifizierte sich somit für die Europa League 2022/23.