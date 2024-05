FCA-Abwehrspieler Iago steht gegen Stuttgart wieder in der Startelf

Auch im Mittelfeld ändert FCA-Trainer Jess Thorup sein Personal für das schwäbische Bundesliga-Derby am Freitagabend. Neben Krisitijan Jakic ist auch Niklas Dorsch wieder im Einsatz.

In seinem letzten Heimspiel in dieser Bundesligasaison gibt es für den FC Augsburg nur noch eine Möglichkeit, vor den heimischen Fans Wiedergutmachung zu üben nach den zuletzt drei Niederlagen in Folge – mit einem Sieg am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart. Deshalb stellte sich bei der Aufstellung die Frage, ob Trainer Jess Thorup weiterhin auf das bisher nicht wirklich erfolgsbringende Experiment der Dreierkette setzen würde oder zurückkehrt zur klassischen Vierer-Variante. Der Coach rotierte gegen den künftigen Champions-League-Teilnehmer aus dem Schwabenland zumindest nominell zur Viererkette zurück, begünstigt durch die Tatsache, dass sein linker Verteidiger Iago von einer Fußverletzung genesen war und sich wieder fit gemeldet hatte.

Gegen den VfB Stuttgart setzt Thorup beim FC Augsburg auf defensive Stammkräfte

Thorup beorderte ihn denn sogleich in die Startelf neben seinen defensiven Stammkräften, den beiden Innenverteidigern Felix Uduokhai und Jeffrey Gouweleeuw sowie Mbabu auf Rechts. Nach seiner abgesessenen Gelb-Sperre übernahm auch wieder der beim 1:5 gegen Dortmund schmerzlich vermisste Kristijan Jakic seinen angestammten Platz im Mittelfeld ein. Nicht von ungefähr hatte der FCA verlauten lassen, dass er den von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Kroaten gern fest verpflichten würde.

Im Mittelfeld ließ Trainer Thorup diesmal Arne Maier draußen und baute auf Tim Breithaupt und den lange Zeit wegen einer hartnäckigen Fersenverletzung ausgefallenen Niklas Dorsch hinter dem offensiven Trio aus Ruben Vargas sowie Phillip Tietz und Kapitän Ermedin Demirovic. Im Tor vertritt bis zum Saisonende ohnehin Tomas Koubek den mittlerweile am Sprunggelenk operierten Stammkeeper Finn Dahmen.

