So machte Jess Thorup aus dem FCA das Bundesliga-Team der Stunde

Plus Mit dem Nachfolger von Enrico Maaßen kam beim FC Augsburg neuer Schwung rein. Der Däne sorgt für Aufbruchstimmung. Doch wer ist der neue Trainer und wie tickt er?

Marco Scheinhof

Jess Thorup grüßt freundlich. Wie er das immer macht. Er steigt entspannt vom Rad, die Fußballschuhe hält er in der Hand. Er läuft die paar Meter zum Trainingsplatz, vorbei an den wenigen Fans. Thorup begrüßt jeden Einzelnen, unterhält sich kurz. Man kennt sich auf dem Trainingsgelände des FC Augsburg. Der Däne streift sich noch Mütze und Handschuhe über, es ist kalt geworden rund um die Fußball-Arena. Im Verein dagegen ist die frostige Stimmung einer neuen Hoffnung gewichen. Ein Grund ist der Mann aus dem hohen Norden. Beinahe wäre er Steuerberater geworden, stattdessen hat er den biederen FCA zum Team der Stunde in der Bundesliga geformt.

Seit knapp sechs Wochen ist der 53-Jährige beim FC Augsburg. Er folgte auf den glücklosen Enrico Maaßen, mit dem der FCA in einer Krise steckte. Keine Siege, langweiliger Fußball, die Stimmung war trüb. Fast schon quälend lange hatte der Verein an ihm festgehalten. Doch die erhoffte Wende blieb aus. Bis Thorup kam. Seitdem haben die Augsburger aus vier Partien acht Punkte geholt. Thorup ist der Hoffnungsträger. Nach Jahren des reinen Existenzkampfes am unteren Ende der Bundesliga-Tabelle mitsamt vieler Unruhen scheint endlich eine entspanntere Saison möglich. Der Fußball macht wieder das, wofür ihn die Fans lieben: Er sorgt für Unterhaltung und Abwechslung.

