vor 24 Min.

Augsburg zu Gast in Dortmund: Steht Hitz gegen den FCA im Tor?

Plus Der ehemalige Schlussmann des FC Augsburg könnte ein Profiteur der Dortmunder Krise sein. Womöglich wirkt sich das auch auf die Vertragssituation des Schweizers aus.

Von Johannes Graf

Zu den Vorbildern von Marwin Hitz zählt Roger Federer. 39 Jahre ist der Ausnahmetennisspieler inzwischen alt. Auch wenn ihn zuletzt Knieoperationen ausbremsten und er nicht an den Australian Open teilnehmen wird, so beweist Federer, dass Höchstleistungen im hohen Sportleralter absolut möglich sind. Sechs Jahre jünger als Federer ist Hitz. Die beiden eint nicht nur ihre schweizerische Herkunft, beide machen sich Gedanken über den Fortlauf ihrer Karriere.

Für Hitz stellt sich die Frage, ob er bei Borussia Dortmund bleibt und seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Der Verein würde gerne weiterhin auf Hitz setzen, dieser jedoch zögert. Grundsätzlich dürften ihn die meisten Berufskollegen um einen Vertrag bei einem europäischen Top-Klub beneiden. Dass er grübelt, hängt mit den sportlichen Perspektiven zusammen.

Marwin Hitz steht zwischen den Pfosten, wenn Roman Bürki ausfällt

Seit Sommer 2018 gehört Hitz dem Dortmunder Kader an, zuvor hatte er fünf Jahre für den FC Augsburg Bälle gefangen. Über die Rolle des Ersatzmannes hinter Stammkraft Roman Bürki ist er seit seinem Wechsel nicht hinausgekommen. Hitz stand zwischen den Pfosten, wenn Bürki ausfiel, eine Partie bedeutungslos war oder der Trainer ihm Spiele im DFB-Pokal zugestand. Stellt sich die Frage, wozu Hitz jetzt tendiert. Womöglich unterschreibt er seinen letzten Vertrag als Profifußballer. Will er diesen als Ersatzmann erfüllen oder wechselt er zu einem Klub, der ihm den Status einer Stammkraft garantiert?

28 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Tim Groothuis, Witters

Der ehemalige FCA-Spieler wollte sich zu diesen Fragen nicht äußern, weder in einem persönlichen Gespräch noch schriftlich. Womöglich, weil sich vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ein Wechsel auf der Position des Torhüters ankündigt. Hitz, vor kurzem zum dritten Mal Vater geworden, könnte gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber für den BVB auflaufen. Denn in der derzeitigen Krise wird alles in Dortmund hinterfragt, auf und abseits des Rasens. Steht Hitz in den kommenden Wochen zwischen den Pfosten, könnte das die Vertragsentscheidung maßgeblich beeinflussen.

Vor dem Spiel gegen den FCA: Bei Borussia Dortmund wird vieles infrage gestellt

Nicht nur Bürki wird infrage gestellt, ebenso Kapitän Marco Reus, der in den vergangenen Wochen unglückliche Auftritte hingelegt hat. Von der Kritik ausgenommen sind nur Abwehrchef Mats Hummels und Erling Haaland, der bislang für den BVB in 37 Pflichtspielen 37 Tore erzielt hat.

Roman Bürki (links) im Tor, Marwin Hitz (rechts) als Ersatz. So sah bislang die Torhüterrangfolge bei Borussia Dortmund aus. Bild: Ulrich Wagner

Wie enttäuschend die Saison verläuft, lässt sich am Zahlenwerk ablesen: Nach 19 Spieltagen steht Borussia Dortmund mit 29 Punkten auf Platz sieben. Was die Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Zorc zusätzlich alarmiert, ist der Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München. Aus einem gewissen Selbstverständnis heraus sieht sich der BVB stets als ärgsten Meisterschaftskonkurrenten, 13 Punkte Abstand spiegeln diesen Anspruch aber nicht wider. Das Erreichen der Champions League gilt jetzt als Ziel, drei Punkte fehlen auf den begehrten vierten Platz, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. „Wir können die Tabelle lesen. Der Zustand ist unbefriedigend“, betont Zorc und fügt hinzu: „Aber wir haben noch viele Spiele und der Rückstand ist nicht so groß.“

Sportdirektor Michael Zorc hält an Trainer Edin Terzic fest

Zorc hat jüngst klargemacht, dass er Trainer Edin Terzic vertraut. Von einem zweiten Trainerwechsel innerhalb einer Saison sieht er ab, im Herbst hatten die Dortmunder Lucien Favre entlassen. Sympathien waren dem 63-jährigen Schweizer nie zugeflogen, verschlossen und in sich gekehrt wirkte der Schweizer Fußballfachmann in der höchst emotionalen schwarz-gelben Gemengelage. Mit Favre war einmal mehr ein Trainer daran gescheitert, ähnliche Erfolge wie Kulttrainer Jürgen Klopp zu feiern. Der letzte deutsche Meistertitel ist über acht Jahre her. Terzic, 38, versucht sich nun daran, seine Tätigkeit über das Saisonende hinaus ausüben zu dürfen. Dass er bis dahin arbeiten darf, ist sicher. Noch zumindest. Zorc erklärt: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es in dieser Konstellation schaffen werden.“

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit Florian Niederlechner von September 2020 an:

Das beste Argument für eine Weiterbeschäftigung bleibt Erfolg. Alles andere als ein Heimsieg gegen Augsburg würde nach einem Punkt aus den jüngsten drei Partien zu weiteren Diskussionen führen, würde den Druck auf Terzic, aber auch auf Zorc nochmals wachsen lassen. „Wir müssen nicht viele Sachen in Angriff nehmen. Aber die schleunigst“, erklärt Terzic. An welchen Schräubchen er gegen Augsburg drehen will, will er nicht verraten. Ebenso wenig, welche Spieler für die gewünschte „Reaktion“ sorgen sollen. Hitz darf also hoffen – auch wenn als wahrscheinlicher gilt, dass Bürki sich nochmals im Tor beweisen darf.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen