"Die Stimmung ist echt beschissen": Beim FCA hängen die Köpfe FC Augsburg

Nach dem besten Saisonstart ist der FCA nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. Gouweleeuw kritisiert: "Haben gedacht, die Punkte kommen von alleine".

Von Florian Eisele

André Hahn gab sich keine Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen. Mit seinem kleinen Sohn Julien auf dem Arm legte der vom Regen durchnässte 28-Jährige eine schonungslose Analyse der 2:3-Niederlage gegen Wolfsburg hin. „Die Stimmung ist derzeit echt beschissen“, sagte der Mittelfeldspieler in der Mixed Zone kurz nach dem letzten Bundesligaspiel des Jahres. Vor allem in der ersten Halbzeit habe der FC Augsburg so schlecht gespielt wie selten: „Zur Pause steht es zwar 0:2, aber wir können uns nicht beschweren, wenn wir mit drei oder vier Toren zurückliegen.“

Gouweleeuw: Das letzte Gegentor war für den FCA symptomatisch

Zwar glich der FCA nach den Einwechslungen von Hahn und Córdova noch aus und kam auf 2:2 ran. Doch wie so oft war es ein ebenso spätes wie unnötiges Gegentor, das die Niederlage der Augsburger besiegelte. Besonders ärgerlich: Im Vorfeld hatte Augsburg einen Freistoß zugesprochen bekommen, verlor den Ball aber und musste den Wolfsburgern beim Jubeln zusehen. Es war ein Gegentor, das laut Jeffrey Gouweleeuw „symptomatisch für die Hinrunde“ war. Immer wieder fallen beim FC Augsburg die Treffer des Gegners kurz vor Schluss – dass dies nur Zufall ist, will der 27-Jährige nicht gelten lassen: „Wenn es so oft passiert, ist es kein Pech mehr.“

Auch die erschreckend schwache erste Halbzeit machte dem Niederländer Sorgen. Nach der Führung der Wolfsburger habe sich die Mannschaft völlig von der Rolle präsentiert: „Was wir da gemacht haben, das geht überhaupt nicht.“ Zu den Gründen für diese Schwächen befragt, richtete Gouweleeuw deutliche Worte an seine Mitspieler: „Vielleicht haben wir gedacht, dass die Punkte von selbst kommen. Wir bekommen aber keine Geschenke.“

Regelmäßig lädt der FCA seine Gegner zum Toreschießen ein

Stattdessen lädt der FCA seine Gegner regelmäßig dazu ein, Tore zu schießen. Nach dem besten Start der Vereinsgeschichte wartet die Mannschaft von Manuel Baum nun schon seit acht Spielen auf einen Sieg – der letzte Erfolg in der Bundesliga ist auf den 27. Oktober datiert, damals gelang ein etwas glücklicher Sieg beim jetzigen Tabellenvorletzten Hannover 96. Damit steht der FC Augsburg nach der Hinrunde bei 15 Zählern. Nur einmal war die Punkteausbeute noch schlechter – in der ersten Saison von Markus Weinzierl. Im Winter 2012 hatte der FCA gerade mal neun Punkte gesammelt und galt als sicherer Absteiger.

Die Platzierungen des FC Augsburg in der Bundesliga 1 / 7 Zurück Vorwärts Saison 2011/12 15 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 17) 38 Punkte am Saisonende (Platz 14)

Saison 2012/13 9 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 17) 33 Punkte zum Saisonende (Platz 15

Saison 2013/14 24 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 8) 52 Punkte zum Saisonende (Platz 8)

Saison 2014/15 27 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 6) 49 Punkte zum Saisonende (Platz 5)

Saison 2015/16 19 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 12) 38 Punkte zum Saisonende (Platz 12)

Saison 2016/17 18 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 13) 38 Punkte zum Saisonende (Platz 13)

Saison 2017/18 24 Punkte zum 17. Spieltag (Platz 9) 41 Punkte zum Saisonende (Platz 12)

Es war der Winter, in dem Stefan Reuter seinen Dienst in Augsburg antrat. Für ihn sind die 15 Punkte sogar die schlechteste Hinrundenbilanz seiner Amtszeit. Der 52-Jährige betonte nach dem Schlusspfiff: „Wir haben deutlich zu wenig Punkte geholt.“ Dass es nach dem verheißungsvollen Start derart in den Keller der Tabelle ging, sei für ihn auch eine herbe Enttäuschung gewesen. Nur zur Erinnerung: Nach dem zehnten Spieltag stand der Klub auf Platz neun, mit nur vier Punkten Rückstand auf die Europacup-Plätze und sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. Danach habe der FCA lediglich noch Lob für seine Spielweise, aber kaum noch Punkte erhalten. Einen Tag vor Heiligabend liegt der Klub als 15. der Tabelle nur einen Punkt und einen Platz vor dem Relegationsrang.

Reuter will eine Diskussion um Trainer Baum vermeiden

Ebenso wie Reuter bemüht ist, eine Diskussion um Trainer Manuel Baum nicht aufkommen ("Wir haben volles Vertrauen in seine Arbeit") zu lassen, stellte sich der Manager nun auch vor seine Spieler – auch wenn einige einen rabenschwarzen Tag erwischten. „Wir fangen nicht an, öffentlich über einzelne Spieler zu reden.“ Auch über die Torhüter mache er sich keine Sorgen – auch wenn Fabian Giefer und Andreas Luthe sich schon wiederholt Unsicherheiten geleistet haben. Luthe blieb gegen Wolfsburg schuldlos an den Gegentoren.

Die Qualität im Kader, betonte Reuter, reiche absolut aus, um die Klasse zu halten. Nun müsse es darum gehen, die Kräfte zu bündeln: „Wenn wir nicht lockerlassen, werden wir die Kurve kriegen und die Klasse halten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“

