Ex-FCA-Profi Marcel de Jong: „Zwei Wochen später haben sie Baba geholt“

Plus Marcel de Jong spielte vier Jahre für den FC Augsburg, seine Zeit dort ging mit einem Eklat zu Ende. Jetzt beendete der Kanadier mit 34 seine Karriere.

Von Robert Götz

Hallo Herr de Jong, bei uns in Augsburg ist es jetzt 18 Uhr. Wie viel Uhr ist es jetzt bei Ihnen in Victoria, der Hauptstadt von Vancouver Island?

Marcel de Jong: Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und der Westküste hier in Kanada ist neun Stunden.

Es gibt sicher schlechtere Orte, um nach 17 Jahren seinen Rücktritt vom Profi-Fußball zu verkünden…

De Jong: Da haben Sie recht. Wir leben jetzt schon seit fünf Jahren hier in Vancouver und Umgebung. Die letzten beiden Jahre habe ich hier bei Pacific FC gespielt. Die Region Greater Victoria hier im Süden von Vancouver Island ist traumhaft. Man hat hier Ruhe, das Meer, ist aber auch nicht so weit von der Hauptstadt Vancouver und den Bergen entfernt.

Ex-FCA-Spieler Marcel de Jong baut eine Fußball-Akademie auf

Sie sind jetzt 34 Jahre alt. Warum haben Sie gerade jetzt Ihren Rücktritt erklärt?

De Jong: Weil ich jetzt die Möglichkeit habe, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ich habe hier auf Vancouver Island die Möglichkeit, mit vier Partnern eine Fußball-Akademie für Jugendspieler von der U8 bis zur U14 zu eröffnen. Das ist eine Riesenchance, denn hier in Kanada ist das Jugendtraining bei weitem noch nicht so profihaft wie in Deutschland oder den Niederlanden. Das ist alles sehr spannend.

Sie sind nach Ihrem Abschied vom FCA Anfang 2015 in die MLS gewechselt. Zuerst zu Kansas City, dann zu Ottawa Fury und dann zu den Vancouver Whitecaps. Zuletzt spielten Sie ab 2019 bei Pacific FC in der kanadischen Premier League. Wie war Ihre Reise durch den nordamerikanischen Profifußball?

De Jong: Die MLS ist sehr gut organisiert und ich habe sie am Anfang etwas unterschätzt. Mit Pacific FC habe ich dann zwei Jahre in der kanadischen Premier League gespielt. Die wurde 2019 als erste kanadische Profiliga mit acht Teams neu gegründet. Bis dahin hatte Kanada nur Amateurligen. Es war toll, diese Neugründung miterleben zu dürfen, auch wenn es nicht ganz einfach war.

In der ersten Saison im ersten Trainingslager hatte ich mir gleich die Achillessehne gerissen. Da war ich das ganze Jahr draußen, aber da ist alles gut verheilt. Und das zweite Jahr hier war natürlich auch durch Corona geprägt. Da kam die Chance mit der Jugend-Akademie genau zum richtigen Zeitpunkt, zumal sich meine Frau Meggy und meine Tochter Dea auch freuen, dass ich jetzt mehr Zeit für sie habe.

Der tätowierte Arm von Marcel de Jong Bild: Klaus Rainer Krieger

Jos Luhukay holte Marcel de Jong zum FC Augsburg

Von Ihren 17 Jahren im Profifußball haben Sie vier Jahre beim FCA verbracht. 2010 wechselten Sie von Roda JC aus der niederländischen Eredivisie zum damaligen Zweitligisten FCA. Wie kam es dazu?

IDe Jong: ch wollte unbedingt in Deutschland spielen und der FCA hat damals einige Spieler aus Holland geholt wie Gibril Sankoh, Paul Verhaegh und eben auch mich. Ich bin dem damaligen Trainer Jos Luhukay, der ja auch aus den Niederlanden stammt, sehr dankbar, dass er mich damals geholt hat.

Der FC Augsburg hat Marcel de Jong verpflichtet. Darüber freut sich auch Trainer Jos Luhukay. Bild: FC Augsburg

Gleich in Ihrer ersten Saison sind Sie mit dem FCA in die Bundesliga aufgestiegen. Die Feier auf dem Rathausplatz war legendär…

De Jong: So etwas hatte ich nie zuvor und auch danach nicht mehr erlebt. Das war fantastisch, unglaublich.

Der Linksverteidiger erzielte ein Traumtor gegen den VfB Stuttgart

Auch danach lief es zwei Jahre für Sie in der Bundesliga eigentlich optimal. Sie waren Stammspieler. Im April 2013 erzielten Sie beim 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart ein Traumtor und das als Linksverteidiger.

De Jong: Ja, ich war gerade eingewechselt worden und sprintete von der Mittellinie los. Der Torwart stand zu weit vor dem Tor und ich wusste, es geht nur mit einem Heber. Und ich habe dann aus 18 Metern getroffen. Wow. Ich habe dann, glaube ich, mit einem Salto gefeiert. Das Stadion stand Kopf und wir sind auch danach in der Bundesliga geblieben.

Der geniale Moment: Marcel de Jong hebt den Ball mit viel Gefühl Richtung Stuttgarter Tor. Gegenspieler Christian Gentner kommt zu spät. Bild: Klaus Rainer Krieger

Trainer Markus Weinzierl und FCA-Manager Stefan Reuter überredeten ihn zum Bleiben

Danach gab es dann nicht mehr so viel zu feiern für Sie.

De Jong: Ja, es kamen neue Spieler wie zum Beispiel Matthias Ostrzolek, und ich habe nicht mehr so viel gespielt. Eigentlich wollte ich meinen auslaufenden Vertrag im Sommer 2014 nicht mehr verlängern. Matthias wechselte zwar damals, aber in den Zeitungen wurde schon geschrieben, dass mit Abdul Rahman Baba ein neuer Linksverteidiger kommen würde. Ich habe dann mit Trainer Markus Weinzierl gesprochen, dass ich nicht weiß, wie meine Zukunft aussieht, ob ich noch viel zum Einsatz komme.

Neuzugang Abul Rahaman Baba wurde ihm vorgezogen

Warum haben Sie dann doch einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben?

De Jong: Trainer Markus Weinzierl und Manager Stefan Reuter haben mich überredet. Der Trainer hat gesagt, sie holen Baba wahrscheinlich nicht. Ich habe zum ihm gesagt, wenn Du das sagst, glaube ich dir, und ich unterschreibe den neuen Vertrag. Zwei Wochen später haben sie Baba geholt.

Wurden in der Saison 2014 Konkurrenten auf der Aussenverteidiger-Position: Marcel de Jong und Neuzugang Abdul Rahman Baba Bild: Klaus Rainer Krieger

Sie sind im Januar 2015 dann sogar suspendiert worden…

De Jong: Natürlich war ich damals frustriert und das waren auch keine schönen Wochen. Auch für meine Familie nicht. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, den Vertrag im Januar 2015 aufzulösen. Ich hätte schon noch gerne ein, zwei Jahre in Deutschland gespielt, aber so konnte ich dann im März zu Kansas City in die MLS wechseln, was auch ein Traum von mir war. Aber es war in Augsburg eine wunderschöne Zeit mit tollen Mitspielern und Fans. Es war das höchste Level, das ich in meiner Karriere gespielt habe. Und ich habe in Augsburg geheiratet und dort ist auch meine Tochter geboren.

FCA ist für de Jong immer noch eine Herzensangelegenheit

Verfolgen Sie den FCA noch?

De Jong: Ja klar, zu Tobi Werner und Paul Verhaegh oder Gibril Sankoh habe ich immer noch Kontakt, und ich schaue jede Woche, wie der FCA gespielt hat und wo er in der Tabelle steht. Der FCA ist immer noch eine Herzensangelegenheit für mich.

