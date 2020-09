vor 32 Min.

Ex-FCA-Spieler Philipp Max trifft erstmals für Eindhoven

Der ehemalige Spieler des FC Augsburg sammelt auch in den Niederlanden fleißig Scorerpunkte: Gegen Almelo erzielte Philipp Max sein erstes Tor im PSV-Trikot.

Von Lucas Schmidt

Die Formkurve von Philipp Max zeigt weiter nach oben: Nach seinem Wechsel vom FC Augsburg zur PSV Eindhoven waren ihm im zweiten Spiel bereits zwei Vorlagen gelungen. Nun schoss er am dritten Spieltag der Eredivise sein erstes Tor im neuen Trikot. Am Sonntag im Spiel gegen Heracles Almelo bekam die PSV in der 51. Spielminute, nach einem Foulspiel von Teun Bijeveld, einen Elfmeter zugesprochen. Max verwandelte mit einem platzierten Schuss in die rechte Ecke.

Für einen Sieg reichte es dennoch nicht. Der Schiedsrichter zeigte, nach einem Handspiel von Innenverteidiger Nick Viergever, bereits in der 31. Minute auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Roi Vlaet gegen Ex-Lepzig-Torhüter Yvon Mvogo. Mehr als der Ausgleich von Phillip Max sollte der PSV Eindhoven in der Folge nicht mehr gelingen.

Die PSV Eindhoven und Philipp Max stehen auf Platz fünf der Eredivisie

Nach zwei Siegen, einem Unentschieden und damit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen rangiert die PSV im Moment auf Rang fünf der niederländischen Eredivise. Tabellenführer ist Rekordmeister Ajax Amsterdam, die mit drei Siegen in die Saison gestartet sind.

