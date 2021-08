FC Augsburg

vor 50 Min.

André Hahn begeistert beim FCA nicht nur mit Einsatz und Leidenschaft

Plus André Hahn überzeugt immer mit Einsatz und Leidenschaft. Nicht nur das macht ihn zu einem wichtigen Spieler beim FC Augsburg.

Von Marco Scheinhof

Der Zettel hängt am Kühlschrank. Wie jedes Jahr. Rafal Gikiewicz hat wieder seine Ziele für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga formuliert. „In einem neuen Layout“, sagt der Torwart des FC Augsburg und lacht. Mehr will er nicht verraten. Es dürften aber ehrgeizige Ziele sein. Mit dem reinen Kampf für den Klassenerhalt will in Augsburg niemand mehr zufrieden sein – wenngleich ein weiteres Jahr Bundesliga natürlich das Ziel ist. Das sagt auch André Hahn: „Wir wollen gut starten und möglichst früh den Klassenerhalt klarmachen. Wichtig ist, möglichst früh viele Punkte zu erreichen.“ Los geht es am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim.

