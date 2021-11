Dem FCA gehen die Innenverteidiger aus: So reagiert Weinzierl

Plus Mit Reece Oxford fehlt dem FC Augsburg gegen Hertha BSC einer der stärksten Spieler der vergangenen Wochen. Wie der Klub ihn ersetzen will.

Eigentlich hätte Reece Oxford am Donnerstagmittag neben Trainer Markus Weinzierl sitzen sollen. Hätte auf der Pressekonferenz Fragen beantworten sollen, warum er in dieser Spielzeit beim FC Augsburg den Status einer Stammkraft und nicht mehr den eines Ergänzungsspielers innehat. Doch der Stuhl neben Weinzierl blieb leer. Statt Auskünfte zu erteilen, ließ sich Oxford beim Arzt untersuchen. Im Training hatte er sich zuvor eine Muskelverletzung zugezogen.