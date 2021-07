FCA-Manager Reuter über Verhalten von Danso: So etwas "noch nie erlebt"

Exklusiv Der Verteidiger will nicht mehr für den FCA spielen, um einen Transfer zu erzwingen. FCA-Manager Reuter dazu: "Werden ihn auf keinen Fall unter Preis abgeben."

Beim FC Augsburg gibt es Ärger um Innenverteidiger Kevin Danso: Der 22-jährige Österreicher hatte dem Verein mitgeteilt, dass er sich nicht imstande sieht, für den FCA zu spielen oder zu trainieren.Danso, der mit diesem Verhalten offenbar einen Wechsel erzwingen will, sollte aber nicht darauf hoffen, dass Augsburg ihn unter Wert gehen lässt, wie Geschäftsführer Stefan Reuter unserer Redaktion (Wochenendausgabe) sagte: "Wir werden abwarten und ihn auf keinen Fall unter Preis abgeben."

Menschlich scheint Reuter vom Verhalten des Verteidigers, der mit 15 Jahren in die Jugendabteilung des FC Augsburg kam, schwer enttäuscht zu sein. Auf die Frage hin, ob er in seiner Karriere so ein Verhalten eines Spielers schon einmal erlebt habe, sagte Reuter: "Nein. Ich habe häufiger darüber gelesen, es aber noch nie erlebt." Dass Danso nun direkt nach dem Eklat das Trainingslager verlassen musste, sei hingegen ein Ergebnis aus früheren Erfahrungen mit Spielern gewesen: "Wir haben in der Vergangenheit oft Spieler geschützt, weil wir Unwahrheiten unkommentiert ließen. Das werden wir nicht mehr tun."

Steht in Augsburg vor einer ungewissen Zukunft: Kevin Danso. Foto: Stefan Puchner, dpa

Das Angebot von Lens für Danso nennt Reuter "nicht marktgerecht"

Dass ein Angebot des französischen Erstligisten RC Lens vorliegt, bestätigte Reuter, schränkte aber auch ein: "Es stimmt aber nicht, dass sich das Angebot im mittleren Millionenbereich bewegt. Es ist überhaupt nicht marktgerecht. Lens müsste sehr genau wissen, wie die Marktwerte für Innenverteidiger aktuell taxiert werden."

14 Bilder Der FCA im Trainingslager: Testspiel-Remis und Ärger über Danso Foto: Klaus Rainer Krieger

Für Aufsehen hatte zuletzt der Transfer des von vielen Vereinen umworbenen U21-Europameisters Niklas Dorsch gesorgt. Der FCA hat den Mittelfeldspieler für eine Ablöse von sieben Millionen Euro aus Gent verpflichtet – ein Transfer, für den Reuter von anderen Bundesliga-Managern beglückwunscht wurde, wie er sagte: "Es kommt extrem gutes Feedback, viele gratulieren. Wir haben uns als FC Augsburg in den vergangenen Jahren einen hohen Stellenwert erarbeitet."

Ob der FCA auf dem Transfermarkt nochmal aktiv wird, ließ Reuter offen: "Bis zum Ende der Transferperiode haben wir noch Zeit. In drei, vier Wochen wissen wir, wer zum Saisonstart fit ist und ob wir uns noch verstärken müssen oder nicht." Dass mit Ruben Vargas, Felix Uduokhai oder Marco Richter einige Spieler in den Fokus anderer Klubs geraten sind, stört Reuter nicht: "Wir haben keinen Druck, einen Spieler abgeben zu müssen."

