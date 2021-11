FC Augsburg

12:37 Uhr

FCA-Profi Andi Zeqiri lässt Italien bei der WM-Qualifikation zittern

Plus Der FCA-Stürmer vergibt die Chance zum 2:1-Siegtreffer für die Schweiz gegen Italien. Dieses Manko zeigt er auch in der Bundesliga. Trotzdem ist er ein Vorbild.

Von Robert Götz

Es war in der vierminütigen Nachspielzeit, als FCA-Profi Andi Zeqiri die große Chance hatte, die italienischen Tifosi im Stadio Olimpico in Rom in einem Tränenmeer versinken zu lassen. 1:1 stand es im vorletzten WM-Qualifikationsspiel der Gruppe C zwischen Hausherr Italien und der Schweiz. Mit einem Sieg wäre die Schweiz mit drei Punkten Vorsprung in die letzte Partie gegen Bulgarien (Montag, 20.45 Uhr in Luzern)gegangen, ein Unentschieden hätte genügt, um sich direkt für die WM in Katar zu qualifizieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen