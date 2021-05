Gikiewicz will Lewandowski stoppen: "Haben als FCA die Chance"

Exklusiv Der Schlussmann des FC Augsburg will verhindern, dass sein Landsmann im Bayern-Sturm der alleinige Rekordschütze ist: "Ist ein großes Thema in Polen".

Vor dem letzten Bundesligaspieltag kann Bayern-Stürmer Robert Lewandowski den historischen Tore-Rekord von Gerd Müller brechen: Bislang haben beide 40 Tore auf dem Konto – bei einem weiteren Treffer wäre "Lewa" der alleinige Rekordhalter. Ausgerechnet sein polnischer Landsmann Rafal Gikiewicz will dies verhindern, wie der Torwart des FC Augsburg unserer Redaktion sagte: "Mein Ziel am Samstag ist ganz klar: Die Null halten."

Die Aufmerksamkeit, die Lewandowski bei seiner Rekordjagd zuteil wird, kann der FC Augsburg für sich nutzen, glaubt Gikiewicz: "Wir haben als FC Augsburg die Chance, in jeder Zeitung, in jedem TV-Bericht vorzukommen als die Mannschaft, die Robert Lewandowski und den FC Bayern München stoppte." Dass es ausgerechnet ein polnisches Duell ist, das über den Rekord entscheidet, sei für Gikiewicz besonders reizvoll: "Das ist natürlich ein großes Thema, auch in Polen. Ein polnischer Torhüter gegen den polnischen Stürmer. Aber wenn wir als Team keine gute Leistung zeigen, dann kann auch ich nichts gegen Robert ausrichten."

Robert Lewandowski erzielte bisher 40 Tore in dieser Bundesligasaison für den FC Bayern. Foto: Attila Kisbenedek/Pool AFP/AP/dpa

Gikiewicz hat vor Lewandowski großen Respekt: "Ist eine Maschine"

Vor Lewandowski hat der Torwart höchsten Respekt: "Er ist wie eine Maschine. Er will immer lernen, ist fast nie verletzt. Er ist 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche Fußball-Profi. (…) Mit seiner Einstellung ist er ein Vorbild für mich." Im Hinspiel überwand Lewandowski seinen Landsmann Gikiewicz übrigens per Strafstoß – vier der drei Gegentreffer, die Gikiewicz von Lewandowski bekam, erfolgten durch Strafstöße. Das soll diesmal nicht passieren: " Ich bekomme von unserem Torwarttrainer eine Analyse, aber ich werde mir keine Elfmeter von ihm anschauen. Ich will, wenn es soweit kommt, mit freiem Kopf auf der Linie stehen und ein bisschen improvisieren."

