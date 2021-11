Hilft die Schweizer WM-Euphorie dem FC Augsburg gegen den Abstieg?

Plus Ruben Vargas und Andi Zeqiri qualifizieren sich mit der Schweiz im letzten Moment für die WM in Katar. Beim FCA wartet jetzt wieder der Abstiegskampf - zuerst gegen den FCB.

Es lief die 57. Spielminute, als Ruben Vargas seine tolle Leistung beim entscheidenden und letzten WM-Qualifikationsspiel der Schweiz gegen Bulgarien krönte. Der bis dahin beste Schweizer Offensivspieler Vargas trifft nach einem Doppelpass hoch unter die Querlatte ins bulgarische Tor. Es ist das 2:0 und die ausverkaufte Swisspor-Arena in Luzern erbebt, denn damit hat die Schweiz im Fernduell mit Italien den entscheidenden Schritt getan.