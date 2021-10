Mads Pedersen gewinnt beim FCA an Bedeutung

Plus Bislang blickt Mads Pedersen auf eine durchwachsene Zeit beim FC Augsburg. Warum den 25-jährigen Dänen der bisherige Saisonverlauf zuversichtlich stimmt.

Unmittelbar nach der Pressekonferenz lobt Markus Weinzierl seinen Spieler Mads Pedersen. Nicht etwa, weil dieser verletzungsfrei die Stufe vom Podium hinabgestiegen ist, sondern weil der Däne zuvor auf andere Weise überzeugt hat. „Sehr gut, Mads. Dein Deutsch war sehr gut“, sagt Weinzierl. Pedersens Fortschritte im Erlernen und Umsetzen der fremden Sprache lassen sich auf dessen Entwicklung im sportlichen Bereich übertragen. Seine bisherige Zeit beim FC Augsburg darf als durchwachsen bezeichnet werden, mit Verzögerung gewinnt der Linksverteidiger beim Fußball-Bundesligisten nun an Bedeutung.