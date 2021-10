Ruben Vargas reist verspätet an: Diese FCA-Spieler sind mit ihren Nationalteams unterwegs

Plus Einige Profis des FC Augsburg sind in den kommenden Tagen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Warum Sportchef Stefan Reuter die Länderspielpause diesmal begrüßt.

Vor der Länderspielpause im September übte Stefan Reuter Kritik. Der Weltverband Fifa hatte die Abstellungsperiode um zwei Tage verlängert. Für den FC Augsburg, als deren Sport-Geschäftsführer Reuter tätig ist, hatte das Auswirkungen: Der Ecuadorianer Carlos Gruezo verpasste das Ligaspiel bei Union Berlin. Das sei ein "absolutes Unding", schimpfte Reuter. Diesmal ist der 54-Jährige bedeutend milder gestimmt. Zwar werden einige Nationalspieler des FCA fehlen, doch das Gros der Mannschaft bleibt für den Trainingsbetrieb erhalten und die Nationalspieler sollten rechtzeitig zurück in Augsburg sein.