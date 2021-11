Saison beendet: Bittere Diagnose für FCA-Profi Tobias Strobl

Für Mittelfeldspieler Tobias Strobl vom FCA ist die Saison beendet. Der 31-Jährige erlitt bei der 0:1-Auswärtsniederlage beim VfL Wolfsburg einen Kreuzbandriss.

Tobias Strobl muss es geahnt haben. Als der Mittelfeldspieler des FC Augsburg am Samstag im Spiel gegen den VfL Wolfsburg kurz vor der Halbzeit den Wolfsburger Renato Steffen nur mit einem Foul stoppen konnte und sich dabei das rechte Knie verdrehte, blieb der FCA-Profi liegen und schlug Sekunden später die Hände vors Gesicht. Mit Schmerzen musste er vom Platz geführt werden.

„Ich habe in der Aktion gleich gemerkt, dass im Knie etwas kaputt gegangen ist. Daher habe ich auch sofort die Auswechslung angezeigt. Letztlich hofft man aber immer, dass es doch nicht so schlimm ist. Die MRT-Untersuchungen haben aber meinen Verdacht bestätigt“, sagt Tobias Strobl. „Nun gilt es für mich, mir die nötige Zeit zu nehmen, die eine solche Verletzung braucht.“

Tobias Strobl hatte die gleiche Verletzung schon bei Borussia Mönchengladbach

Die gleiche Verletzung hatte Strobl schon 2017 bei seinem früheren Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach erlitten. Im letzten Vorbereitungsspiel war Strobl bei Leicester City zur Halbzeit eingewechselt worden, blieb aber nach zwei Minuten unglücklich im Rasen hängen und musste umgehend wieder ausgewechselt werden. Damals war das vordere Kreuzband sowie der Außenmeniskus gerissen. Strobl fiel fast ein Jahr lang aus.

Überhaupt warfen ihn in Gladbach immer wieder Verletzungen zurück. So kam er auch mit einem Muskelfaserriss im Sommer 2020 aus Gladbach nach Augsburg und konnte erst später in die Vorbereitung einsteigen. Und in dieser Saison verpasste er die ersten vier Punktspiele wegen einer Sprunggelenksverletzung. Danach stand er in jedem Spiel auf dem Platz, richtig überzeugen konnte der gebürtige Münchner aber nicht. Auch in der ersten Hälfte in Wolfsburg nicht.

Verpflichtet der FCA in der Winterpause einen Ersatz für Strobl?

Und jetzt muss er erneut mit so einer schweren Verletzung umgehen. „Nach einer solchen Diagnose fällt es schwer, gleich positiv nach vorne zu schauen. Doch Tobias Strobl ist ein erfahrener Spieler, der in seiner Karriere auch schon mit schweren Verletzungen zu tun hatte. Daher drücken wir ihm die Daumen, dass er auch diese Verletzung so schnell wie möglich überwindet“, wird Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung zitiert.

Nicht ausgeschlossen, dass der FCA nun in der Winterpause mit einer Verpflichtung eines Strobl-Ersatzes reagiert. Der Vertrag von Tobias Strobl läuft noch bis Sommer 2023.

