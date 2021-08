So will FCA-Spieler Jan Moravek endlich fit bleiben

Plus Der Tscheche hatte in den vergangenen Jahren immer mit Verletzungen zu kämpfen. Nun könnte er eine wichtige Rolle spielen. FCA-Trainer Weinzierl schätzt ihn sehr.

Jan Moravek möchte sich nicht mehr mit der Vergangenheit aufhalten. Aus gutem Grund. Die bietet ihm wenig, woran er sich gerne erinnert. Zumindest war seine Zeit beim FC Augsburg betrifft. Die ist für den Tschechen geprägt von Verletzungen und Rückschlägen. Adduktoren, Knie, Waden, Rücken, immer wieder muskuläre Probleme – es gab kaum eine Zeit, in der der 31-Jährige nicht mit irgendeinem gesundheitlichen Problem konfrontiert war. Das soll sich ändern.