FC Augsburg

vor 31 Min.

So wollen Fans ihren FCA im Abstiegskampf unterstützen

Plus Die Augsburger Anhänger planen zum „Endspiel“ gegen Werder Bremen einige Aktionen. Derzeit ist das gar nicht so einfach.

Von Robert Götz

Die Fans des FC Augsburg machen vor dem „Endspiel“ gegen Werder Bremen (Sa.15.30 Uhr/Sky) in den sozialen Medien mobil. „Gibt es denn Überlegungen, am kommenden Wochenende gegen Bremen den Mannschaftsbus vor dem Stadion in einer Art Spalier in Empfang zu nehmen und anzufeuern? – Natürlich corona-konform (Masken, Abstand usw.)“, fragt einer zum Beispiel auf Facebook. Vor der letzten Heimpartie in dieser Saison wollen die Augsburger Anhänger ihre Mannschaft im Abstiegskampf noch einmal unterstützen.

